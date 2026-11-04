Jorge Martín quiere volver a intentarlo en Qatar para que Marc Márquez aún no sea campeón

Alberto Cercós García 04 NOV 2026 - 18:28h.

Aprilia anuncia que Jorge Martín estará en Qatar para probarse de nuevo y evitar el alirón de Marc Márquez

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Jorge Martín no tira la toalla. Después de tener que abandonar su intento de regresar a la competición en el Gran Premio de Malasia, el piloto madrileño ya trabaja con un objetivo entre ceja y ceja: llegar a Qatar en condiciones de subirse a la Aprilia y tratar de evitar que Marc Márquez cierre matemáticamente el Mundial. Su lesión volvió a impedirle completar un fin de semana de carreras en Sepang, pero Martín ha usado estos días para recuperarse y apurar sus opciones de estar en la próxima cita. Una carrera que puede ser decisiva para el campeonato.

La situación física del madrileño sigue siendo la gran incógnita. Martín sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha tras una caída en la 'sprint' de Australia y, aunque apenas seis días después decidió probarse en Sepang, las molestias y la falta de fuerza al frenar le obligaron a bajarse de la moto. Ahora quiere intentarlo de nuevo en Losail. "Fue una pena no poder continuar con el fin de semana en Sepang, pero el mero hecho de haber tenido la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo. Volví a España para continuar con el tratamiento que necesito para recuperarme de la lesión y llegar a Qatar en la mejor forma posible. Veremos cómo responde el cuerpo y empezaremos a trabajar con Aprilia a partir de este jueves para ver hasta dónde podemos llegar", ha explicado el propio Martín en un comunicado publicado por la marca italiana.

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Las cuentas de Jorge Martín y Marc Márquez

Y es que el Mundial ha dado un vuelco importante después de la exhibición de Marc Márquez en Malasia. El piloto de Ducati se llevó la victoria del domingo y antes terminó segundo en la 'sprint', alcanzando los 399 puntos y ampliando su ventaja hasta los 44 sobre Martín, que se mantiene segundo con 355. Marco Bezzecchi, tercero con 332, es el otro piloto que todavía puede discutirle matemáticamente el campeonato. Con tres Grandes Premios por delante, Qatar, Portugal y Valencia, quedan 111 puntos en juego, pero el español ya tiene su primera bola de partido.

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Las cuentas de Márquez son bastante claras: será campeón en Qatar si consigue sumar 30 puntos más que Jorge Martín y ocho más que Bezzecchi durante el fin de semana. Por tanto, un doblete del catalán, con victoria tanto en la sprint como en la carrera larga, podría dejar sentenciado el campeonato. En caso de que Martín no consiga recuperarse a tiempo, sus opciones serían todavía mayores. El de Ducati tiene en su mano conquistar su décimo título mundial, el octavo en MotoGP.

Por eso, la presencia de Martín en Qatar puede resultar determinante. Si consigue competir, el madrileño necesitaría sumar al menos ocho puntos para impedir que Márquez pueda cerrar el campeonato incluso ganando las dos carreras. Una pequeña esperanza para mantener viva una lucha que hace apenas unas semanas parecía mucho más igualada.