Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 23:24h.

Kimi Antonelli firma una temporada estelar y se lleva el título de la Fórmula 1

Carlos Sainz le abre las puertas del Dakar a Fernando Alonso: "Será bienvenido"

Compartir







La historia de la Fórmula 1 tiene un nuevo protagonista: Kimi Antonelli ya es campeón del mundo. El piloto italiano de Mercedes ha certificado su primer título en el Gran Premio de México después de cruzar la línea de meta en tercera posición, en una carrera que ha tenido a Max Verstappen y Lewis Hamilton peleando por la victoria. El neerlandés ha terminado en lo más alto del podio, con el británico acompañándole en segunda posición, pero todas las miradas estaban puestas en un Antonelli que tenía en sus manos una oportunidad histórica. Después de una temporada espectacular, y a falta de varias carreras para el final, el italiano ha sabido gestionar la presión y completar el trabajo. Con este resultado, además, Mercedes celebra un nuevo campeonato de pilotos y pone fin a cualquier discusión matemática: sus perseguidores ya no pueden alcanzarle en las cuatro carreras que restan.

Con 20 años, dos meses y siete días, Antonelli se convierte en el campeón más joven de toda la historia de la Fórmula 1, pulverizando el récord de Sebastian Vettel, que conquistó su primer Mundial con 23 años y 134 días. Una auténtica barbaridad para un piloto que afronta su segunda temporada en la categoría reina. Sus números en 2026 explican perfectamente semejante hazaña: nueve victorias, 16 podios y un dominio que le ha permitido alcanzar los 380 puntos (que podrían ser más). Desde sus triunfos en China y Japón hasta sus últimas exhibiciones en Austin y México, el italiano ha demostrado que está preparado para liderar una nueva era. Mercedes tiene a su nuevo campeón y la Fórmula 1, a un talento generacional que acaba de hacer historia.

PUEDE INTERESARTE De estar a más de 100 puntos a poder cerrar el título en Qatar: esto necesita Marc Márquez para ganar su décimo Mundial

Así ha terminado el Gran Premio de México

Max Verstappen Lewis Hamilton Kimi Antonelli Charles Leclerc Lando Norris George Russell Oscar Piastri Franco Colapinto Liam Lawson Pierre Gasly Gabriel Bortoleto Isack Hadjar Alex Albon Ryo Hirakawa Carlos Sainz Nico Hülkenberg Sergio Pérez Arvid Lindblad (OUT) Oliver Bearman (OUT) Valtteri Bottas (OUT) Lance Stroll (OUT) Fernando Alonso (OUT)