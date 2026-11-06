Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 17:56h.

Marc Márquez lanza un potente zasca a Aprilia y a Jorge Martín

Jorge Martín tiene claro cuál es su objetivo en Qatar, y es llevar la lucha con Marc Márquez hasta Valencia

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Marc Márquez tiene una oportunidad de cerrar el Mundial de MotoGP en Qatar, pero no piensa dejarse llevar por la euforia. El piloto de Ducati llega a Losail con una ventaja que le permite soñar con su décimo título mundial, aunque todavía necesita que se den varios resultados para celebrar el campeonato este fin de semana. Mientras tanto, Jorge Martín y Aprilia siguen empeñados en mantener viva la pelea. El madrileño, que sufrió una fractura en el radio distal del antebrazo derecho en la 'sprint' de Australia, ha protagonizado una auténtica proeza al regresar a la competición apenas unos días después. Y entre ambos ha surgido un cruce de declaraciones que ha terminado con una respuesta de Márquez que no ha tardado en hacerse viral.

La primera declaración llegó de boca de Martín. El piloto de Aprilia fue bastante contundente al valorar la situación del campeonato: "Marc es el único que puede perder o ganar este Mundial". Una frase que trasladaba toda la presión al líder y que encontró una réplica inmediata. Al ser preguntado por las palabras de su rival, Márquez no se mordió la lengua: "Solo lo podían perder ellos". Una contestación breve, directa y con mucha carga psicológica. El ilerdense no solo recordó que hace meses estaba a 102 puntos de la cabeza, sino que también dejó claro que no piensa asumir una presión que, por resultados y clasificación, corresponde a sus perseguidores. Una vez más, Márquez demuestra que también sabe jugar sus cartas lejos del asfalto.

El contexto físico añade todavía más mérito a la situación de Martín. El madrileño se fracturó el radio distal del brazo derecho en la caída que sufrió durante la 'sprint' de Australia, se perdió el Gran Premio de Malasia pese a intentar competir y ha llegado a Qatar sin haberse recuperado completamente. Sin embargo, quiso volver a intentarlo. Y su primera aparición en Losail fue toda una declaración de intenciones: recibió el visto bueno médico, se subió a la Aprilia y terminó quinto en los primeros entrenamientos libres.

Las cuentas del Mundial entre Aprilia y Marc Márquez

La situación de la clasificación explica por qué el cruce tiene tanta importancia. Márquez aterriza en Qatar con 399 puntos, 44 más que Martín (355) y 67 por encima de Marco Bezzecchi (332). Para proclamarse campeón este domingo necesita sumar 30 puntos más que el madrileño y ocho más que el italiano entre la 'sprint' y la carrera larga.

Además, si Marc no termina al menos quinto en la carrera del sábado, ya no podrá cerrar matemáticamente el título en Losail. Quedan Portugal y Valencia, pero el ilerdense tiene la oportunidad de rematar una remontada histórica después de haber estado a 102 puntos del liderato. Y, mientras Aprilia intenta agarrarse a las últimas opciones, Márquez vuelve a demostrar que también sabe ganar carreras en el terreno de lo mental.