Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 19:30h.

Las cuentas para que Marc Márquez cierre su décimo Mundial son claras, pero él es consciente de la complejidad

Yamaha se planta, no participará en el Gran Premio de Qatar y MotoGP avisa

Compartir







Qatar se presenta como un fin de semana de máxima tensión en MotoGP. En Losail puede decidirse el Mundial, aunque Marc Márquez no contempla todavía la posibilidad de salir de allí con el título bajo el brazo. El piloto español llega con opciones matemáticas de dar un golpe prácticamente definitivo al campeonato, pero para ello necesita que se produzcan demasiadas combinaciones de resultados. Una situación que invita a la prudencia, especialmente en un escenario marcado tanto por la lesión de Jorge Martín como por la incertidumbre que rodea a Oriente Medio. El conflicto en la región ha añadido nerviosismo a la cita catarí, con la preocupación por la seguridad y el desarrollo del Gran Premio muy presente en el paddock. Entre la presión deportiva y la tensión extradeportiva, Márquez prefiere mantener los pies en el suelo.

Marc Márquez, cauto sobre el Mundial y tenso por el conflicto bélico

Ese nerviosismo o prudencia sobre el conflicto bélico lo resume Márquez perfectamente. "Cogí el último avión con el que podía llegar y me voy en el primero en el que me puedo ir, que es el domingo. Soy de los que llega bastante pronto al circuito, porque me gusta estar tranquilo, pero, no voy a mentir, el ambiente, probabilidad estadística... digo: ‘Llego lo más tarde posible y me voy lo antes posible’", reconoce el español en DAZN.

PUEDE INTERESARTE Lewis Hamilton le lanza un tremendo dardo a Charles Leclerc tras su última batalla en México

Primera bola de partido para el décimo título. "Me sé las cuentas: 30 y 8. Me las sé, pero lo veo lejos. Creo que tienen que pasar demasiadas cosas y sería un error pensar ahora ya en título o que te entren las ganas, el ansia, de conseguirlo ya. Poco a poco; estamos más cerca que en Malasia, sí, pero no significa que estemos tocándolo, sino que aún siento que estamos lejos. Muchos momentos pueden ocurrir, pueden pasar muchas cosas y calmados, misma concentración y misma mentalidad que siempre".

Sin su hermano Álex como posible escudero. "En Malasia, ya desde el primer libre me encontré bien. Hay veces en las que sales y no sabes por qué y salen las cosas. Fue un fin de semana de esos, que salí y ya desde la primera vez que salí del box, ya el punto de referencia, bien, la moto paraba, giraba, le daba. Y en la carrera del domingo me encontré lo que yo quería y buscaba. Aparte, me ponían que detrás estaba Álex y aún más tranquilo. Álex me dijo: ‘Si tengo mucho más te voy a atacar; si no tengo mucho más....’, y al final se vio que no tenía mucho más".