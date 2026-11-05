Jorge Martín tiene claro cuál es su objetivo en Qatar, y es llevar la lucha con Marc Márquez hasta Valencia

Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 18:29h.

Jorge Martín se marca un suculento objetivo pese a seguir lesionado

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El Mundial de MotoGP afronta en Qatar uno de sus fines de semana más importantes de la temporada. Marc Márquez llega a Losail con su primera bola de partido para proclamarse campeón del mundo y conquistar su décimo título, el octavo en la categoría reina. El piloto de Ducati suma 399 puntos y aventaja en 44 a Jorge Martín, segundo con 355, y en 67 a Marco Bezzecchi, tercero con 332. Una situación que se ha complicado todavía más para el madrileño después de su lesión en Phillip Island y su posterior retirada del Gran Premio de Malasia. Ahora, con las citas de Qatar, Portugal y Valencia todavía por disputarse, Martín quiere evitar que el campeonato se resuelva antes de tiempo.

El piloto de Aprilia ha viajado hasta Qatar después de varios días trabajando en su recuperación de la fractura sin desplazamiento del radio distal de la mano derecha. Tras no poder completar el fin de semana en Sepang, Martín llega con mejores sensaciones, aunque todavía tiene que comprobar cómo responde su muñeca encima de la moto. De hecho, pasará una revisión médica el viernes por la mañana, pero tiene previsto disputar los primeros entrenamientos libres. "Estoy mejor. He trabajado mucho estos días para llegar en la mejor condición posible. Hay que ver ahora cuánto hemos avanzado en la moto, hasta dónde me limita", explicó ante los medios tal y como recoge Motorsport.

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Jorge Martín no se quiere rendir en Qatar

Martín reconoce que sus sensaciones son mucho mejores que las que tenía en Malasia, donde considera que forzó demasiado su regreso. "Mentalmente también sentía que no quería estar allí, estaba sufriendo mucho, e hicimos bien en parar. Creo que fue lo más inteligente para mi recuperación", reconoció. Ahora, sin embargo, quiere volver a intentarlo y estar preparado por si aparece alguna oportunidad durante el fin de semana. "Sabemos que en este deporte todo puede pasar. Y yo voy a estar ahí por si se da alguna oportunidad, estar para cogerla", añadió.

Pero si algo tiene claro Martín es que su objetivo va mucho más allá de intentar retrasar la celebración de Márquez. El madrileño quiere mantener viva la pelea por el campeonato hasta la última carrera, que se disputará en Valencia. "Marc ya es el único que puede ganar o perder este Mundial. Al final mi objetivo no es retrasar su celebración, mi objetivo es llevar la pelea hasta la última carrera. Por eso estoy aquí, porque quiero seguir luchando por este campeonato, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo", sentenció.