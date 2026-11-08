Marc Márquez se emplaza a Portimao para cerrar su título de MotoGP pese a subir al podio de Qatar

Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 17:56h.

Marco Bezzecchi gana en Qatar, con Marc Márquez y Raúl Fernández en el podio

Marc Márquez y su viral respuesta a Aprilia y a Jorge Martín sobre las opciones de ganar el Mundial

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Ver a Marc Márquez ganar su décimo título en el Gran Premio de Qatar se antojaba una hazaña algo complicada. Si bien con la victoria al 'sprint' el de Ducati ganaba enteros para cantar ya el alirón, la realidad es que el ritmo de Marco Bezzecchi era tremendamente alto. Tanto es así, que el italiano ha dominado de principio a fin la carrera. Ni el propio Márquez ni otros como Raúl Fernández o Fabio Di Giannantonio han sido capaces de hacerle sombra a un Bezzecchi que quiere apurar sus opciones de Mundial. Y es que de la carrera, más allá de la superioridad de Marco, cabe destacar la determinación de Márquez y, sobre todo, las proezas tanto de Fernández como de Jorge Martín.

La segunda posición de Marc Márquez en Qatar le hace que su décimo título tenga que esperar, como mínimo, dos semanas más. Porque las cuentas para que este domingo terminase todo eran claras: que Marc ganase y que Martín no puntuase. Algo que podía entrar dentro de las posibilidades, pero que realmente se antojaba muy complicado. Ahora, con la segunda plaza, sumado a que Martín ha pasado meta en séptima posición, las nuevas cuentas también son sencillas: si Márquez gana la 'sprint' del Gran Premio de Portugal, será Campeón.

Pero para que eso llegue aún queda. Y antes de nada toca repasar y valorar lo visto en Qatar. Porque al dominio de Bezzecchi y a la clase de Márquez, cabe destacar la carrera de dos pilotos madrileños. Raúl Fernández llegaba lastrado y con una lesión en le dedo, y pese a ello ha terminado en una meritoria tercera posición, luchando hasta el final con Marc. Por otro lado, Jorge Martín, quien 'solo' ha podido ser séptimo. Sin embargo, el mérito del piloto de Aprilia es superlativo. Los pilotos de MotoGP vuelven a demostrar que están hechos de otra pasta.

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