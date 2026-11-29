Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 15:03h.

Los onces de Antonio Hidalgo y Hansi Flick en el Deportivo-Barcelona

Hansi Flick tiene claro en qué se parecen y en qué se diferencian Dani Olmo y Fermín López: "Nivel top"

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El RC Deportivo de A Coruña y el FC Barcelona se citan este domingo de elecciones en Riazor en un partido correspondiente a la jornada 14 de LALIGA EA Sports que no se veía desde hace nueve temporadas. Con el morbo de varios exculés en el cuadro coruñés, los de Antonio Hidalgo buscan un triunfo para consolidar el proyecto y los de Hansi Flick ampliar la ventaja en el liderato tras el pinchazo del Real Madrid con estos onces confirmados.

Los onces confirmados de Depor y Barça

El once del RC Deportivo: Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez; David Mella, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó, Giacomo Quagliata; Yeremay Hernández, Pierre Aubameyang, Bil Nsongo.

El once del FC Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.