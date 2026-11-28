Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 21:50h.

Dani Olmo sustituirá a Fermín López ante su sanción

Dani Olmo responde al interés del Bayern de Múnich: "Quiero devolver al Barça donde merece a nivel europeo"

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Una de las bajas con las que llega el FC Barcelona al partido ante el RC Deportivo de A Coruña de este domingo es la de Fermín López por la expulsión que vio por sus protestas en el triunfo ante el Villarreal. Dani Olmo ocupará el puesto del onubense en Riazor dentro de la alternativa habitual entre los mediapuntas azulgranas y Hansi Flick ha explicado este sábado en sala de prensa las similitudes y diferencias entre los dos jugadores.

En la previa del encuentro, el alemán ha explicado así en qué se parecen y en qué no tanto los dos internacionales españoles: "En el caso de Fermín, estaba en un muy buen momento. Sus carreras detrás de la última línea nos dan mucho pero es algo que Dani también puede hacer. Ambos nos aportan cosas diferentes, tienen diferentes puntos fuertes, pero ambos son jugadores de enorme calidad. Dani, para mí, es un jugador que controla más los tiempos del partido, que puede dar ese último pase".

"Algo que también puede hacer Fermín pero Fermín, cómo decirlo, hace cosas imprevisibles, que no las ves venir. Nos da muchas opciones como lo hemos podido ver en los últimos partidos y, sobre todo, contra el Atlético. En el caso de Dani, estoy muy contento de tenerle de vuelta. Es un jugador más que nos permite controlar más el partido y es importante para nosotros así que hablamos de dos jugadores de nivel top", finalizó Hansi Flick.

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Fermín López brilla esta temporada y Dani Olmo busca el 100%

El Comité de Competición sancionó a Fermín López con dos partidos por su "no me jodas" que le espetó en reiteradas ocasiones al cuarto árbitro en el Barcelona-Villarreal y no podrá estar ni ante el Deportivo ni contra el Atlético de Madrid el próximo miércoles. Esto abre la puerta a que sea Dani Olmo el que ocupe la zona más ofensiva del centro del campo por delante de dos futbolistas que, al menos contra los colchoneros, apuntan a ser ya Rodri y Pedri.

El egarense ha superado ya por completo los problemas físicos que le hicieron ser baja durante cuatro partidos y en la lista de la Selección Española en el parón y buscará seguir sumando el gol y cuatro asistencias que acumula esta temporada. Mejor le ha ido la campaña al jugador andaluz tras perderse por lesión el Mundial del pasado verano, destacando en el apartado numérico con nueve dianas y siete pases de gol.