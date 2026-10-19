David Torres Valencia, 19 OCT 2026 - 10:30h.

Pudo entrar en tiempos de Anil Muthy

Corona recuerda su labor en el Valencia CF de Peter Lim: "Sé que era muy dura, pero nos vimos obligados a funcionar así"

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Robert Fernández, exfutbolista del Valencia Cf y exdirector deportivo del FC Barcelona, ha analizado la actualidad valencianista. El exdirigente ha respaldado la elección de Braulio Vázquez como director deportivo y ha recordado cuando estuvo a punto de entrar con Anil Murthy en el club y se ha mostrado convencido de que algún día Peter Lim dejará el club. Lo ha hecho en el podcast mano a mano en la Cadena SER, dónde cuenta que lo que le llevó a no fichar fue lo mismo que propició que César Sánchez dejara la dirección deportiva a las semanas de entrar: falta de confianza y autonomía.

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Aquí algunos fragmentos de la charla de Robert Fernández

¿Estuviste cerca de fichar por el Valencia de Anil Murthy?

Sí, estuve muy cerca, pero no había feeling. Era imposible. No quería verme en una situación como la que le pasó a César.

¿Te planteas volver al fútbol profesional?

No, no tendría sentido. Creo que no encajaba en esa situación y, desgraciadamente, ya no va a encajar. El fútbol profesional se ha acabado para mí. Es muy difícil, por no decir imposible. Nunca puedes decir que no, pero no lo veo.

¿Crees que Braulio Vázquez es la persona adecuada para el Valencia?

Sí, creo que Braulio es la persona adecuada. Lo va a hacer bien. Es un tipo al que, si las cosas no salen bien, la gente no va a destrozar ni a ir a por él. Creo que han acertado porque lo conozco, conozco su carácter y sé cómo es.

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¿Ves una salida a la situación del Valencia con Peter Lim?

Espero que llegue un momento en el que se vayan. Que ganen el dinero que quieran, si al final lo único que tienen es dinero, y que llegue el momento de su salida. Ojalá aparezca una persona de aquí, una o varias, o un grupo que diga: "Vamos a reflotar esto". Necesitamos un cambio de dirección.

Ese momento llegará, antes o después, porque ni nosotros lo entendemos a él ni él nos entiende a nosotros. Ese es el problema: él tampoco nos entiende a nosotros.