David Torres 27 FEB 2026 - 06:01h.

La canción de Marcelino es la mafia, la de los demás, "La vida es maravillosa"

Marcelino atiza a Peter Lim por su etapa en Valencia: "Se tomó la decisión de destruir un equipo ganador"

ValenciaEl polémico expresidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha reaparecido en el panorama valencianista con nocturnidad y por sorpresa. Sin motivo aparente, el antiguo dirigente ha utilizado su instagram oficial para recordar algunos personajes como Marcelino, Mateu Alemany, Dani Parejo, Pablo Longoria y hasta Sean Bai, que lo sucedió en el cargo. Además de momentos de su etapa como el título de Copa. En total han sido una docena de publicaciones de su etapa como presidente en las que aparece junto a los ya mencionados, personajes a los que terminó echando del club. Lo hace después de unas nuevas declaraciones de Marcelino criticando a Peter Lim y al propio Anil Murthy por cargarse su proyecto.

Tras su llegada a la presidencia del club el 1 de julio de 2017, después de haber sido anteriormente consejero ejecutivo, Murthy anunció el objetivo de ascender puestos en la clasificación, crear una estructura del club sólida y estable, y se mostró satisfecho de la nueva estructura deportiva del club en manos de gente profesional y experta como Mateu Alemany, en la dirección del club, o de Marcelino García Toral, como entrenador. Nada más lejos de la realidad. Tras lograr la Copa de Centenario, fue el encargado de desmontar un proyecto ganador despidiendo en nombre de Peter Lim a Marcelino, forzando a su vez la salida de Pablo Longoria, primero, y Mateu Alemany poco después. Ahora recuerda esa época ¿? con sorna, con segundas o indirectas.

Estas son las publicaciones de Anil Murthy en su Instagram oficial

Estas son algunas de las doce publicaciones de Anil Murthy en su Instagram oficial, todas ellas aparecen momentos sonrientes y felices y son acompañadas por dos melodías: La vida puede ser maravillosa; y una referente a la Mafia en el caso de Marcelino, y otra "Es fácil enamorarse", para Sean Bai, que le sustituyó momentáneamente en el cargo.