18 FEB 2026

Peter Lim, mejor de apariencia que otras veces, posa junto a su esposa y sus dos hijos para felicitar el Año Nuevo Chino

ValenciaPeter Lim, máximo accionista del Valencia CF, se ha dejado ver en público con motivo de la celebración del Año Nuevo chino. La entrada del Año Nuevo lunar se celebra este martes en China y en distintas partes del mundo de la mano de su diáspora. Este nuevo ciclo está representado por el Caballo de Fuego, vital y dinámico, según el zodiaco chino, compuesto por 12 animales y cinco elementos distintos.

El máximo accionista ha aparecido sentado, junto a su esposa, Cherie Lim, su hija Kim Lim y su hijo y presidente del Valencia CF, Kiat Lim, que tras la Junta sólo se ha dirigido a la afición a través de su instagram.

Peter Lim tiene mejor aspecto que en otras publicaciones y se le ve con un estilo informal (aunque la camiseta es de Burberry). En la publicación, compartida por su hijo Kiat, se puede leer: "Feliz año nuevo de parte de mi familia para todos vosotros"

El año chino nuevo: Caballo de Fuego

Según la tradición, el zodiaco chino no solo representa los años lunares, sino que influye en la personalidad, la carrera profesional, la compatibilidad, el matrimonio y la fortuna de las personas, y su papel en la cultura del país asiático es fundamental.

El Caballo, que representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 2022, 2014 y 2026, es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente; y sucedido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

¿Qué signo del zodiaco chino son Peter Lim y Kiat Lim?

El Instituto Confucio, nacido como una versión china del Instituto Cervantes o la Alianza Francesa, apunta que este signo se asocia con cualidades de vitalidad y dinamismo. Las personas nacidas en el Año del Caballo son populares, optimistas, aventureras, elocuentes e impacientes, según la revista en español de la institución.

Peter Lim (21 de mayo de 1953) es Tauro en el horóscopo occidental y, como todo los nacidos en 1953, a ese año les corresponde al año de la Serpiente de Agua en el horóscopo chino.

En la astrología china, las personas nacidas bajo el signo de la Serpiente son consideradas astutas, sabias, profundas y a menudo se asocian con la inteligencia y la capacidad de inversión.

Mientras, Kiat Lim, nacido el 5 de julio de 1993, es del signo del Gallo en el horóscopo chino y cáncer en el horóscopo occidental. Gallo de Agua (el año del Gallo comenzó el 23 de enero de 1993 y terminó el 9 de febrero de 1994). El gallo en la astrología china se asocia a menudo con personas observadoras, trabajadoras y valientes.