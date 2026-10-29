Carlos Sainz sobre el accidente de Toledo: "Raya lo inaceptable, está claro que algo pasa"

Juan Pérez 29 OCT 2026 - 16:16h.

Por su parte Luis Moya manda un mensaje de apoyo a todos los familiares

Muere Julieta Gallego en el accidente de tren de Urda, la joya del salto de longitud español

Compartir







El XVII Rally de Asturias plantea un tributo histórico para Carlos Sainz desde este jueves en el que supone un recorrido y a la vez un reto especial para el piloto español. En esa aventura que le reunirá de nuevo con Luis Moya, su famoso acompañante en los rallys, ambos se han acordado del accidente de trenes en Urda para recordar a las familias y a la vez volcar una crítica.

Carlos Sainz vuelve a ser noticia en una edición del Rally de Asturias que le rinde homenaje a su carrera más allá de los campeonatos del mundo de 1990 y 1992. Aún así los sucesos de Toledo permiten abrir las declaraciones a ayudar y recordar a las víctimas y familiares, así como a opinar de lo sucedido como lo han hecho otras personalidades del deporte con un mensaje muy directo como Marcos Llorente o la atleta Ana Peleteiro.

PUEDE INTERESARTE El fútbol valenciano, entre el dolor por las víctimas de Toledo y el recuerdo de la DANA

En declaraciones a Televisión Española, Carlos Sainz se pregunta por qué vuelve a darse un drama como este después de lo vivido en Adamuz a principios de año. “Raya lo inaceptable, en un año en un país como España, dos accidentes de tren de alta velocidad está claro que algo pasa”, comenta con un tono mordaz.

PUEDE INTERESARTE La plantilla del Betis pone su granito de arena para ayudar a los afectados por el accidente de tren de Toledo

De hecho la intervención de Sainz parece pedirla el mismo piloto cuando el periodista parecía haber finalizado la rueda de cuestiones, lo que denota el interés por soltar su mensaje. Por su parte Luis Moya fue más compasivo en su discurso: “Estamos conmocionado como no puede ser de otra manera, terminamos los tramos de los enlaces mientras entrenamos y pensamos en la gente que ha perdido un ser querido. Es terrible. Mando desde aquí todo mi cariño y mi apoyo, y lo que podamos hacer, con gusto lo haríamos”.

Entre reflexiones y mensajes, la competición en la que se unen Sainz y Moya arranca en la noche de este jueves para atravesar las carreteras de Pravia, Salas y Muros de Nalón. Y lo más llamativo es que frente a ellos estará el nueve veces campeón del mundo Sébastian Loeb, lo que hace el reto aún más importante para el español.