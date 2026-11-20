Alberto Cercós García 20 NOV 2026 - 17:14h.

La Ducati de Marc Márquez no ha tenido una Practice sencilla; Jorge Martín y deberá pasar por la Q1

El tiempo también adelanta a Marc Márquez y Fernando Alonso: las confesiones que dejan entrever que el adiós ya no es tan lejano

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Que no iba a ser un Gran Premio sencillo para Marc Márquez lo sabíamos todos. Los números del piloto catalán en Portimao así lo dictan. Y tras la jornada de viernes se ha corroborado. Es verdad que su décimo título está cada vez más cerca de cerrarse, pero para nada será una tarea fácil. En la Practice, Márquez únicamente ha podido marcar el sexto mejor tiempo. No si antes tener problemas con una de sus motos. A nivel de ritmo de carrera parece que aún tiene mucho trabajo por delante, aunque a una vuelta sí parece capaz de ser algo más competitivo. El objetivo para él será terminar la clasificación en primera fila, para no tener que arriesgar más de lo necesario en las salidas. Sin embargo, sus rivales están a un alto nivel... empezando por su hermano Álex.

El '73' ha terminado el día siendo el más rápido de MotoGP. Pese a llegar a Portimao lastrado por un nuevo paso por quirófano y con la clara recomendación de los médicos de no arriesgar, Álex no ha dudado en marcar un tiempo muy competitivo. Con Fabio Di Giannantonio segundo y Johann Zarco quinto, las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín han sufrido más de lo esperado. Aunque el italiano haya finalizado la Practice en tercera posición, las alarmas se encienden claramente en el box del madrileño: Martín ha estado a punto de no clasificarse para la Q2.

Con Márquez solventando problemas en su moto y sacando un tiempo que le asegura un hueco en la Q2 de este sábado, el fin de semana pinta de lo más emocionante. La lucha por el título está asegurada y, aunque Marc tenga muchas papeletas de cerrarse este mismo sábado, nadie se lo pondrá en bandeja. Y no solo eso, el propio piloto catalán deberá reconducir los problemas que ha tenido en la Practice para no fallar en el momento de la verdad.

Así ha terminado la jornada de viernes en Portimao