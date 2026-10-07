Pepe Jiménez Sevilla, 07 OCT 2026 - 19:27h.

El Sevilla nunca llegó a tener 'cash' para presentar una oferta por él

Carlos Álvarez explica el verdadero motivo de su salida a México: "Nunca terminaron de presionarme"

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Posiblemente fueron muchos, muchísimos, los aficionados del Sevilla que fantasearon con la posibilidad de volver a ver a Carlos Álvarez en el Sánchez-Pizjuán este pasado verano. El mediapunta parecía obligado a salir del Levante, como así sucedió, y en Nervión tenían un porcentaje guardado tras su salida que podría haber facilitado la operación, pero como contábamos en ElDesmarque y ahora confirma el futbolista, lo que se habló en redes... quedó en redes.

Porque como contábamos hace semanas, y en repetidas ocasiones, en ElDesmarque, el Sevilla nunca llegó a tener oportunidades reales para presentar una oferta por Carlos Álvarez. En Nervión nunca dudaron sobre la calidad del mediapunta ni lo que podría aportarle al plantel de Luis García Plaza, pero mientras su posición estuviese ocupada, no había oportunidad para apostar por él.

Ni con porcentajes, ni con rebajas, ni con presiones, en Nervión tenían claras las peticiones de García Plaza para su plantilla y repetían constantemente que, mientras no hubiese alguna salida en dicha posición (por ejemplo Peque Fernández), era imposible acometer el fichaje de Carlos Álvarez.

Ha sido el propio futbolista el que, en su entrevista en Deportes COPE Valencia este miércoles, ha confirmado que "se dijeron muchas cosas en redes sociales, mis amigos y familiares me lo pasaron, pero a la hora de la verdad no hubo nada".

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"Por lo que yo sé, no hubo oferta para ficharme", insiste antes de reconocer que "no puedo negar que sería bonito volver al club de mi vida, pero el fútbol me lleva por estos caminos y estoy super feliz con la decisión".

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El de Sanlúcar de la Mayor ahora disfruta en México y deja claro que "si Dios quiere, y yo voy a poner todo de mi parte, y las cosas salen bien, seguro que habrá opciones en el futuro de todo".