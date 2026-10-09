Redacción ElDesmarque Madrid, 09 OCT 2026 - 13:12h.

El exdelantero azulgrana ha explicado que llegó a pedirle a Xavi Hernández la oportunidad de regresar para marcar el gol que le faltaba

Un exjugador del Barcelona se ofrece para "volver a casa"

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Pedro Rodríguez ha puesto punto final a su carrera como futbolista a los 39 años con una despedida cargada de recuerdos y emoción. El exdelantero del FC Barcelona ha protagonizado uno de los momentos más tiernos del acto celebrado este viernes al coger a su hija Adriana, que lloraba en brazos de su madre, y sentarse con ella mientras continuaba el homenaje. También ha repasado su etapa como azulgrana, marcada por los títulos y los goles decisivos, aunque se marcha con una pequeña espina: se quedó a una sola diana de alcanzar las 100 con el primer equipo.

El momentazo de Pedro Rodríguez con su hija y la petición a Xavi Hernández

Mientras el exfutbolista repasaba su trayectoria, su hija Adriana ha comenzado a llorar en brazos de su madre. Pedro se acercó, la cogió y se sentó con ella, dejando así uno de los momentos más emotivos de la despedida. La pequeña siguió moviéndose por el escenario durante el homenaje y, más adelante, cuando llegó el turno de repasar algunos de los goles que marcó con el Barcelona, Pedro volvió a cogerla.

Uno de los detalles más curiosos del acto ha llegado cuando le han recordado que terminó su etapa en el Barcelona con 99 goles. Pedro reconoció que alcanzar las tres cifras era una cuenta pendiente y desveló que incluso llegó a planteárselo a Xavi Hernández cuando este entrenaba al equipo azulgrana. "Me faltó uno. Cuando Xavi estaba de entrenador le llamé y se lo dije, él lo puede corroborar", explicó.

El delantero le dijo “llévame para allá, un partido, meto un penalti y ya después me retiro". La idea no llegó a materializarse y Pedro tuvo que conformarse con quedarse a las puertas de los 100 tantos como azulgrana. "Al final no se pudo dar, una pena. Te quedas ahí con un medio mal sabor de boca de no haber llegado a los 100, que es un número muy importante y además en un gran club como este", admitió.