Pablo Sánchez 10 OCT 2026 - 13:38h.

Actualmente se encuentra sin equipo

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Quique Setién se encuentra alejado de los terrenos de juego al encontrarse sin equipo. Atrás acumula una dilatada trayectoria en los banquillos que vivió momentos muy especiales en España con su paso por el Betis y el Barcelona. Tras salir del Benito Villamarín puso rumbo al Camp pese a su incredulidad.

Durante su charla en el podcast Quien Marca Gana, el técnico recordó cómo se fraguó su fichaje por el Barcelona y su incredulidad al conocer que el conjunto blaugrana andaba tras su pasos.

El recuerdo de Quique Setién

A mí me sucedió un problema de salud y estuve seis meses que le dije que no a varios equipos, pero no podía entrenar. En diciembre estuve a punto de volver al Betis. Luego me llamó, porque había ido unos meses antes a Arabia, porque me llamó el jeque que compró el Almería, y tenía un proyecto, me consultó. Hice amistad con él, estuve allí tres días y me llamó para el Almería.

En diciembre me dijo que había comprado un equipo en Egipto y me ofrecía una cantidad de dinero brutal. Yo iba a ir, porque terminé el problema y me parecía una oportunidad cojonuda para volver. Llamé a casa y a mi cuerpo técnico para decirles que nos íbamos a Egipto unos meses, hasta final de temporada. El equipo estaba el octavo y nos teníamos que meter en Champions. Iba a ser una experiencia, después volvíamos, me recuperaba del todo y listo.

El día que teníamos el avión preparado, no estaba firmado el contrato, pero sí redactado. Me llama y me dice que no lo va a comprar, que le han querido engañar, pero que iba a comprar un club en Inglaterra y contaba conmigo.

Mientras tanto, mi agente, me llama y me dice que no me vaya a Egipto, que podía firmar por el Barça. ¿Cómo coño voy a firmar yo por el Barça? ¿Qué he hecho yo para firmar por el Barça? Le dije que me iba a Egipto. A los tres días, me llama y me dice 'prepárate que firmas esta tarde'. Fui a Barcelona y firmé. La vida cómo cambia, los giros que da la vida.