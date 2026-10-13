Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 10:04h.

Inés García ha compartido un vídeo muy romántico con Lamine Yamal y algunos usuarios se acuerdan de un vídeo del futbolista con Nicki Nicole

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Lamine Yamal está en uno de sus mejores momentos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Después de ganar LALIGA con el Barça y el Mundial con la Selección Española, el joven extremo del FC Barcelona ha empezado como un tiro en este inicio de temporada y ya se ha convertido en uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro el próximo 2026. Un buen momento que también se refleja en su vida sentimental y la mejor prueba de ello ha sido el vídeo que ha compartido Inés García en TikTok en el que se puede apreciar perfectamente la complicidad y el amor que se muestran el uno al otro.

Un vídeo muy romántico en el que Inés resume algunas de sus experiencias y viajes recientes con Lamine, como un viaje a París con paseo nocturno en bicicleta incluido, los partidos en los que ha estado en la grada apoyando al futbolista tanto con España como con el Barça o el momento en el que presentaron a los nuevos perritos que han adoptado para ampliar su familia. Pero también ha compartido momentos más íntimos junto al jugador mientras se besan o abrazan y un viaje en helicóptero durante sus vacaciones. Puedes ver el vídeo que ha compartido Inés en el vídeo superior.

Otro viaje de Lamine Yamal en helicóptero

¿Un deja vu que ya ocurrió con Nicki Nicole? Precisamente, ese viaje en helicóptero es el que más ha dado que hablar y algunos aficionados han comentado la publicación de la influencer recordando el otro viaje que hizo Lamine con Nicki Nicole antes de romper su relación (casualmente también en el puente por el Día de la Hispanidad hace justo un año). Aunque la realidad es que, a pesar de las similitudes entre una relación y otra, la que tiene ahora Lamine con Inés parece mucho más verdadera y la gran mayoría de los comentarios hacen referencia al noviazgo de película que están viviendo ambos.