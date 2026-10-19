Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 10:58h.

El colombiano no se ejercitó con sus compañeros este lunes

El Cucho Hernández no tiene dudas: "Así es el Real Betis de Pellegrini"

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El Cucho Hernández, atacante del Betis y titular este pasado sábado ante el FC Barcelona, no se ejercitó este lunes con sus compañeros en la penúltima sesión previa al encuentro ante el Feyenoord en la Champions League y su presencia en la tercera cita de la máxima competición europa es altamente dudosa.

Tras la polémica derrota del Betis ante el FC Barcelona, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini volvió al trabajo este lunes con la mente puesta en la cita del miércoles ante el Feyenoord, encuentro en el que el chileno podría no poder contar con el Cucho Hernández.

El colombiano se ejercitó de manera parcial con sus compañeros antes de marcharse en solitario tras sentir unas molestias ante el Barça y aunque aún resta una sesión antes de volver a competir, parece altamente probable que Pellegrini no arriesgará con su delantero ante los holandeses.

En caso de no poder contar con el ex de la MLS, Manuel Pellegrini -que posiblemente fuese su idea inicial- deberá apostar por Troy Parrott como delantero centro, quedándose con alternativas como Nelson Deossa como sustituto en caso de que el punta irlandés no pudiese completar el encuentro.

Dani Ceballos, con normalidad

El que se ejercitó con total normalidad a pesar del run run existente fue Dani Ceballos. El mediocampista debutó como titular este pasado sábado pero fue sustituido al descanso, situación que hacía pensar en alguna molestia que, eso sí, fue descartada por Manuel Pellegrini.

"Fue más táctico. Nos faltaba recuperación en el medio, estaba solo Facundo Bernal. Habíamos tenido control pero venía de 45 minutos intensos, no venía jugando muy continuado y era arriesgado mantenerlo. Podíamos tener recuperación y llegada con la entrada de Nelson Deossa", espetó el entrenador en la rueda de prensa.

El Betis se ejercitará una vez más este martes y, posteriormente, Manuel Pellegrini atenderá a los medios de comunicación para explicar la situación de su plantilla antes de jugar ante el Feyenoord.