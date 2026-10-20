Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 19:30h.

El CTA ha confirmado, a través de 'Tiempo de Revisión', que el VAR acertó al intervenir y anular la jugada

Manuel Pellegrini: "No tengo ninguna duda de la honestidad de los árbitros"

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El CTA le quita la razón al Betis y defiende la postura del Barcelona: "El VAR acertó al intervenir"La Real Federación Española de Fútbol ha emitido la sexta entrega de Tiempo de Revisión, el programa audiovisual a través del cual explican algunas de las jornadas más polémicas de la jornada. Como no podía ser de otra forma, ha habido mención especial para lo sucedido en el Real Betis - FC Barcelona, aunque como era también de esperar, de nuevo la justicia cayó en contra del más débil. El CTA ha dado por buena la interpretación de Carlos del Cerro Grande al corregir a De Burgos Bengoetxea e intervenir desde el VAR para anular el gol de Gio Lo Celso.

En la jugada, Lo Celso anota un tanto de volea por la escuadra en una jugada en la que, previamente, el Cucho Hernández toca la pelota con la mano con la gran duda de saber si estas dos acciones iban incluidas en el mismo ataque local o, si por el contrario, el despeje de un futbolista del Barça ya cambiaba la jugada.

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"Te recomiendo una revisión por una potencial mano", arranca Del Cerro Grande desde la sala VOR, que ya indica que la mano y el gol estaban incluidos dentro de la misma secuencia: "Observamos que el delantero del Betis, número 9, hace un movimiento adicional para controlar el balón. Y, para nosotros, está en la misma fase de ataque".

Ya con De Burgos Bengoetxea ante el monitor, confirma primero que la mano del Cucho "es punible" y, después, se muestra en la misma opinión que la sala VOR sobre la fase de ataque: "Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control, la posesión de balón", antes de anular el gol de Lo Celso que hubiese significado el empate 2-2 en el marcador.

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Según el análisis del CTA, la resolución definitiva es la correcta. Señalan que "la mano es punible y forma parte de la misma fase de ataque. Es un error claro y manifiesto del árbitro (al dejarlo seguir)". Por lo tanto consideran que "el VAR acertó al intervenir".

La explicación del árbitro a Lo Celso

Este lunes los compañeros de Movistar publicaron la secuencia en la que el propio De Burgos Bengoetxea le explica a Lo Celso por qué invalidó la acción. El argentino vio repetida la jugada en el descanso y le pidió explicaciones al colegiado, pero el juez principal no compartió la misma visión.

Lo Celso: "¿Sabes por qué me vas a dar la razón? Porque el Barcelona en un momento agarra la posesión del balón".

De Burgos Bengoetxea: "No tiene posesión, tienes un despeje. Posesión es control de balón".

LC: "Pero si el lateral derecho se la da a Rodri y Rodri tira..."

DBB: "No, no, que no, que no. No tiene control de balón. No lo juega deliberado, son rechaces, son rebotes".

LC: "Pero si Rodri puede controlar, dan el pase y la tira para arriba, hay una disputa de cabeza, hay tres jugadas que lo invalidan. Míralo después otra vez. El lateral derecho, Koundé, se la da a Rodri y Rodri tira un balonazo para arriba".

DBB: "Que no, Gio. Para mí no. No puede controlar. Que no, para mí no, Gio".