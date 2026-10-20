Posibles alineaciones del Real Betis - Feyenoord de Champions League

Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 22:08h.

Parrott, Isco, Antony y Fornals, entre otros, serán los grandes puntales de este Betis

Fornals 'pide' al Betis la renovación de Pellegrini: "Todos queremos que siga"

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La de este miércoles es una de las citas más trascendentales del Real Betis en su andadura europea. En juego está la posibilidad de dar un paso de gigante y acariciar la posibilidad de colarse por primera vez en unas rondas eliminatorias de Champions League. Una opción tan ambiciosa como posible, siempre y cuando los de Manuel Pellegrini logren mantener el nivel competitivo ofrecido hasta ahora. Para ello necesitará del gran estado de forma de sus mejores hombres, de ahí que algunos de ellos descansaran contra el FC Barcelona. Puntales como Isco Alarcón, Antony Matheus o Troy Parrott, además de los Ez Abde y compañía, serán algunas de las referencias de un equipo que se cita contra su propia historia, aunque el Feyenoord no querrá irse de vació y buscará marcharse de La Cartuja con algún botín positivo.

Entre cinco y seis cambios en el Betis

La alineación del Real Betis contra el FC Barcelona ya dejó entrever la importancia que Manuel Pellegrini le brindaba a este duelo frente al Feyenoord, casi decisivo para desquitarse de la presión y afrontar con mayor holgura los cinco compromisos restantes. El entrenador le dio descanso a jugadores como Natan, Antony, Isco Alarcón o Troy Parrott, apuntando todos ellos a salir de inicio este miércoles.

El Real Betis cuenta con las ausencias de Cucho Hernández, baja al menos hasta el próximo parón internacional, y Junior Firpo, mientras que el entrenador descartó a Iker Losada y al canterano Manu González. La sensacional puesta en escena ofrecida contra el Oporto hace que Ángel Ortiz gane enteros para volver a salir de inicio, siendo la gran incógnita conocer si Pellegrini apostará por Marc Roca en el centro del campo o le dará una reválida a Facundo Bernal, que apunta a perderse varios partidos de LaLiga por sanción.

Los de Manuel Pellegrini podrían salir con: Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

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El Feyenoord, imbatible en Países Bajos

El conjunto neerlandés llega a La Cartuja como líder de la Eredivise, siendo el único equipo que aún no conoce la derrota en el campeonato local, y sobre todo avalado por su irrenunciable apuesta por la pelota y el juego. Estas son también las cartas del equipo de la Holanda Meridional, dirigido por el exbarcelonista Giovanni van Bronckhorst, líder de la liga de su país con siete victorias y dos empates en nueve jornadas y que alterna su capacidad ofensiva ante los espacios del rival con las concesiones en defensa.

Los nombres propios del cuadro de Rótterdam son, sobre todo, el centrocampista Luciano Valente como eje del juego de los de Van Bronckhorst, además del español Nacho Ferri y el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa como principal baza desequilibrante del juego de ataque neerlandés.

El Feyenoord puede salir con: Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri y Valente.