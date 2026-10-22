Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 00:38h.

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El final de la jornada de Champions para Real Madrid y Barcelona permite a ambos centrarse de lleno en El Clásico que se avecina el próximo domingo a las 21.00 horas. Ya no hay excusas para que los protagonistas pongan los cinco sentidos en uno de los encuentros más importantes de la temporada. Cada uno juega sus cartas desde ya, como ha hecho José Mourinho en la rueda de prensa posterior al choque frente al Leipzig. Precisamente el entrenador portugués no está nada contento con los árbitros del duelo del Camp Nou.

El Chiringuito desveló quiénes serán los árbitros de El Clásico. Dos nombres que no han gustado nada a Mourinho y que han sido revelados por Juanfe Sanz. Estas fueron sus palabras en el programa de este miércoles.

"El árbitro de El Clásico va a ser Juan Martínez Munuera, del Colegio Valenciano, y el árbitro del VAR va a ser Javier Iglesias Villanueva", comentó Juanfe. "A Mourinho ni pizca de gracia le ha hecho la noticia. Ya le avisamos de que El Chiringuito lo podía avanzar y se ha cabreado. No me gusta nada ha dicho", agregó Josep Pedrerol.

El horario, objeto de debate

Como decíamos, cada entrenador y cada futbolista juega sus cartas de cara al partidazo que se avecina. José Mourinho hizo lo propio este miércoles tras la victoria frente al Leipzig. El portugués cargó, sin venir a cuento, con el horario del encuentro, los duelos de Champions y la diferencia de descanso entre el Real Madrid y el Barcelona. "De momento estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", soltó.

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