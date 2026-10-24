Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 15:46h.

El canterano es el futbolista con mejor promedio goleador, aceptando su rol de revulsivo y habiendo disputado solo 233 minutos

El Sevilla FC recupera a Stassin y Guridi

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Isaac Romero está siendo el futbolista que mejor está sabiendo aprovechar sus minutos en este inicio de temporada con el Sevilla FC. La llegada de Robbie Ure y Lucas Stassin le ha relegado a un rol más secundario, lo que le ha hecho ser titular en solo dos encuentros y apenas haber disputado el 29% de los minutos totales. Lejos de reblar o bajar los brazos, el sevillano aceptó su nueva posición de buena gana y sin hacer ruido se ha ido reivindicando hasta el punto de ser el jugador que mejor porcentaje goleador está teniendo.

Su participación fue clave para ganar en San Mamés, con un gol y una asistencia, y contra el Levante le dio al equipo ese soplo de aire fresco que necesitaba hasta el punto de lograr el 2-3 en el descuento, aunque todo quedase empañado por esa polémica expulsión. Sea como fuere, sus mejores minutos han llegado partiendo desde el banquillo, convirtiéndose quizás en el mejor revulsivo que ha estado teniendo el Sevilla FC.

Aunque el Sevilla FC no tenga una referencia clara, Isaac Romero es junto a Miguel Sierra -con dos goles- el máximo artillero del equipo. Todo ello en apenas 233 minutos, lo que le brinda el mejor porcentaje goleador de la plantilla. Y habiendo jugado solo en una ocasión más de una parte completa. Por ejemplo, Robbie Ure ha sumado un gol menos habiendo disputado 521 minutos, mientras que Stassin ha jugado lo mismo que él pero solo ha logrado una diana.

Isaac Romero, que por cierto también marcó al Aston Villa en el Trofeo Antonio Puerta, nunca terminó de cuajar como delantero centro y de nuevo ha vuelto a demostrar que su rendimiento se eleva cuando juega acompañado de otra referencia ofensiva, como cuando logró cinco tantos en seis partidos junto a En-Nesyri en 2024. Ahora se encuentra mucho más cómodo sobre el terreno de juego, jugando incluso como 10 o con cierta libertad por detrás del punta, y este lunes seguramente pueda volver a tener otra oportunidad contra Osasuna después de cumplir sanción en el Bernabéu. Los números no engañan. Es hasta ahora el mejor cazarrecompensas de este Sevilla.