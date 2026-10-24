El Sevilla FC recupera a Stassin y Guridi

Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 11:13h.

Miguel Sierra y Marcao se quedan como los únicos lesionados de la plantilla

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El Sevilla FC ha completado la penúltima sesión de entrenamiento antes de afrontar el duelo del próximo lunes contra el Club Atlético Osasuna. Estos días de más han permitido a Luis García Plaza recuperar efectivos, pudiendo contar para este compromiso con jugadores como Kochorashvili, Lucas Stassin o Jon Guridi, todos ellos reintegrados en la dinámica normal del grupo.

Giorgi Kochorashvili se reincorporó este jueves al trabajo con el grupo, después de diez días ausente por problemas físicos. El georgiano de 27 años acabó con una sobrecarga en el sóleo izquierdo el encuentro de hace dos jornadas frente al Levante (3-3), club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera en España, y se perdió por ese motivo el partido del pasado domingo en el estadio del Real Madrid (4-1). Desde entonces, el centrocampista ha hecho un trabajo específico de recuperación y, en principio, está apto para jugar este lunes ante Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Finalmente se han cumplido los plazos esperados con el delantero belga Lucas Stassin, quien tuvo programado un control de cargas tanto el jueves como el viernes, teniendo previsto para el sábado reintegrarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Este sábado también ha entrenado con normalidad Jon Guridi, aunque está por ver que pueda ser algo precipitado verle en la convocatoria.

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, dirigirá tres sesiones más de trabajo para intentar que su equipo vuelva a la senda de la victoria, tres jornadas después, ante Osasuna, un partido para el que recupera al defensa canterano Iker Muñoz, jugador de filial pero que se ejercita con la primera plantilla y que ya está restablecido de una lesión. También podrá contar con el delantero lebrijano Isaac Romero, quien cumplió sanción frente al Real Madrid por su expulsión por doble amarilla en el campo del Levante, mientras que siguen de baja el extremo canterano Miguel Sierra, operado de una luxación de la clavícula derecha, y el central brasileño Marcao Teixeira.