Sergio Ramos se hace de oro con uno de sus negocios: 13 millones de euros vendiendo parcelas

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 OCT 2026 - 13:01h.

La inmobiliaria del futbolista de Camas ha pasado a tener 4.1 millones de euros en beneficios, frente a los 281.000 de hace un año

Sergio Ramos sigue a lo suyo en medio de los rumores sobre su fichaje por el Getafe: golf y entrenamiento nocturno

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Sergio Ramos ha empezado a recoger los frutos de una inversión inmobiliaria que llevaba más de una década pendiente de dar resultados, mientras su futuro en el fútbol continúa en el aire. El exfutbolista sigue sin equipo, pero el Getafe mantiene el interés en su fichaje y no descarta incorporarlo en el mercado de invierno. En paralelo, según informa Alejandro Morales de Merca2, la sociedad que comparte con Eroski en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales, en Madrid, ha disparado sus ingresos hasta los 13,1 millones de euros en su último ejercicio, seis veces más que el año anterior. La compañía obtuvo un beneficio de 4,1 millones de euros gracias a la venta de terrenos.

La operación inmobiliaria de Sergio Ramos que empieza a dar beneficios

Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB) cerró el ejercicio en enero con 13,1 millones de euros de ingresos, frente a los 2,1 millones del periodo anterior. El beneficio también experimentó un incremento notable: pasó de 281.000 euros a 4,1 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y la información de 20Minutos. Ramos entró en el proyecto en 2011 y ha tenido que esperar hasta que avanzara la planificación de Los Berrocales para que la compañía pudiera empezar a obtener ingresos relevantes.

La reparcelación culminada en 2023 y la posterior inscripción de los solares permitieron abrir nuevas posibilidades de comercialización. En el ejercicio anterior, DILB había traspasado terrenos por valor de unos 2,1 millones de euros a la junta de compensación para contribuir a financiar la urbanización. En cambio, las operaciones que explican el último aumento de facturación corresponden a ventas privadas a terceros.

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Eroski controla la mayoría de la inmobiliaria

Sergio Ramos no es el único propietario de la sociedad. Eroski, a través de Cecosa Hipermercados, controla el 60% del capital, mientras que el futbolista posee el 39,2%. Su padre, José María Ramos, mantiene una participación minoritaria. La estructura actual es consecuencia de las dificultades que atravesó el proyecto. En 2019, la compañía acumuló pérdidas de 19,1 millones de euros por el deterioro del valor de los terrenos. Un año después, el fondo Blackstone se quedó con parte del suelo para cancelar una deuda hipotecaria heredada de Banco Popular y Banco Pastor.

Las últimas cuentas reflejan, además, que la inmobiliaria amortizó 7,8 millones de euros de deuda con sus accionistas. Los Berrocales forma parte de los grandes desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid y contempla la construcción de unas 22.000 viviendas. La evolución de los precios y el avance de las obras han aumentado el atractivo de la zona, aunque todavía queda recorrido para finalizar el proyecto.