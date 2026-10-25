Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 11:49h.

El Sevilla FC entrenó hoy con la camiseta del revés para visibilizar el Día Internacional de la Piel de Mariposa

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Hoy 25 de octubre se celebra el Día Internacional de la Piel de Mariposa, una enfermedad de las llamadas raras, que afecta a unas 500 personas en España y que provoca una fragilidad extrema en la piel y en las mucosas. Para visibilizar la causa, los jugadores del Sevilla FC entrenaron con la camiseta al revés, práctica habitual en este tipo de personas para evitar las heridas que producen el roce con las etiquetas o las costuras de las prendas. Entre todos los afectados destaca Leo, un joven sevillista de 12 años que ha abanderado la lucha para la subvención de nuevos medicamentos y que este domingo ha estado presente en el entrenamiento del primer equipo.

Leo compartió unos momentos con el entrenador, Luis García, y los jugadores, quienes saltaron al Ramón Sánchez-Pizjuán con las camisetas de entrenamiento del revés, el gesto que se ha extendido como apoyo simbólico a los enfermos de la Piel de Mariposa. "Llevan la camiseta al revés porque el roce de la etiqueta y las costuras nos hacen daño. Cada vez que te mueves el roce nos causa heridas y ampollas. Como nuestra piel es tan sensible por eso la llevamos al revés", explicaba Leo al término del entrenamiento.

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Después de la visita, el propio Leo comparecía ante los medios de comunicación que este tipo de acciones le dan "mucho ánimo", al tiempo que recordaba que es "talismán para el Sevilla" y que esperaba que el equipo "gane mucho" esta temporada. "Me han dicho que soy un máquina. Se han puesto muy contentos al verme. Les he contado que soy el talismán del Sevilla (el equipo ganó cada vez que visitó el Sánchez-Pizjuán). El entrenador se ha puesto muy contento, no se lo esperaba", argumentaba el pequeño, cuyo tratamiento le ha cambiado la vida.

"Me ha cambiado todo. Ha mejorado el tema de ánimos y sobre todo las heridas, las heridas están súper bien. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, seguiremos adelante luchando siempre", concluía Leo.