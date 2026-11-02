Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 09:28h.

El Sevilla arranca una nueva semana entre polémicas y protestas

La otra acción clave en el polémico gol del Getafe al Sevilla: "¿Todo está en orden?"

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No está siendo, ni mucho menos, el inicio más plácido para el Sevilla en términos arbitrales. El conjunto de Luis García Plaza, de una manera u otra, lleva desde la primera jornada acumulando acciones polémicas en todos sus encuentros y este pasado domingo, para no perder la costumbre, volvió a ver como el VAR y el árbitro marcaban su cita. Una hora después, en Santander, el videoarbitraje no entró para valorar una más que polémica acción del Real Madrid y, con todo tan reciente, la comparación era inevitable: hasta Iturralde González parece no entenderlo.

A pesar de que Iturralde no es, ni mucho menos, amigo del aficionado sevillista -que aún no olvida aquella cita en Mallorca- el exárbitro ha vuelto a dar la razón al Sevilla en sus quejas y ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que explique con claridad las oportunidades que tiene el VAR para intervenir.

El excolegiado, en un vídeo compartido por Carrusel Deportivo, muestra su indignación ante la falta de criterio unificado para la aparición del VAR e insiste en que "tienen que explicar la razón por la que interviene en el Sevilla y no en el Real Madrid".

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Este sentir lleva repitiéndose desde que el VAR se instaló en el mundo del fútbol y es que las explicaciones han sido múltiples y aún nadie parece tener demasiado claro el momento en el que la tecnología interviene o no.

En el Sevilla, por ejemplo, ocurrió una acción en la que (casi) siempre se ha justificado la decisión del árbitro de campo al entender que desde el VAR no se podía medir la intensidad de una acción, sin embargo, este pasado domingo el puesto de videoarbitraje sí participó opinando incluso en que "no hay movimiento extra" ni gestos que tuviesen que ser señalados como falta.