Rueda de prensa previa al Real Madrid - PSV de Champions

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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha sido el encargado de acompañar este lunes a José Mourinho en la previa del partido ante el PSV, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League.

Renovación hasta 2028: "Estoy muy feliz y orgulloso, mi objetivo es acabar mi carrera aquí. Tengo que estar feliz y sano".

Cómo ves el partido ante el PSV: "La Champions es difícil, más abierto. Estoy feliz de haber ganado dos, pero quiero ganar más, sobre todo tras lo de los últimos años".

¿Te consideras el mejor de la historia del Madrid?: "No me toca a mí decirlo. Quizá por trayectoria y lo conseguido estaré ahí arriba, pero han pasado muchos porterazos en épocas diferentes. No se puede comparar con los porteros de hace 20 o 30 años, las reglas, el nivel. Orgulloso de formar parte de la historia del Madrid".

Clave para la gran racha: "Hemos jugado bien. Era un poco encontrar cómo jugaba el míster. Ante el Betis hacemos un buen partido, ante el Atlético las circunstancias. La clave era creer más en el equipo. La remontada en Roma nos ha dado ese plus extra de creer más en nosotros, juntos somos más fuertes. Ese partido ha sido clave para cambiar el aspecto mental".

Percepción de Mourinho: "Le conozco desde los 22 años. Tiene más experiencia, con los años a veces vas cambiando, más tranquilidad, menos detonante. Es tranquilo. Cuando tiene que hablar claro, habla muy claro, como el otro día en el descanso. Es un gran míster. Deseamos seguir ganando y levantar trofeos".

Pitos del Bernabéu y mensaje a la afición: "Los pitos pasan en cualquier campo. El aficionado paga mucho dinero para vernos y tiene derecho a expresarse. Lo que hace grande al Madrid es la exigencia, de jugadores, directivos y también la afición. Como jugador, no siempre los pitos ayudan. A veces da más miedo a hacer un paso o alguna acción, pero lo tomamos con calma y respeto. El otro día ante el Celta no estuvimos bien y la afición lo puede hacer saber, pero en el segundo cuando apretamos ellos estuvieron apretando, y eso nos ayuda".

Mimos a Vinícius en el vestuario: "Todos nos arropamos. A cualquiera le ayudaremos. Es un chico feliz, hace autocrítica, sabe que tiene que trabajar. La carrera es larga, no puedes ser siempre un 9 o 10 toda la temporada. Los únicos son Messi y Cristiano, es muy difícil. Le cuesta un poco más, pero le vi con chispa. A veces está dentro de la cabeza, estar libre, cuando disfruta juega mejor. Si queremos pelear los títulos, necesitamos al mejor Vini".

Qué piensan los delanteros de ti: "Me ven muy grande, 'joder eres muy alto' me dicen. Sé que impongo, es lo que intento. Hay paradas que el delantero quiere ajustar tanto que por eso falla. En el Chelsea me rompí un dedo, estaba jugando Cech y el míster me dijo que me prefería a mí con un dedo roto que un chico del filial porque impones más. No tuve que jugar, pero es el pensamiento. Tienes que preguntar a los delanteros. Saben que conmigo tienen que ajustar más y eso me hace sentir orgulloso".

Mourinho, más tranquilo: "Sí, está más tranquilo. En el Chelsea era más explosivo. Sabe cómo motivarnos. No me tiene que contar mucho, pero sé lo que espera de mí y tiene confianza en mí. Le conozco muy bien".

El Balón de Oro y los porteros: "Hay porteros que han cambiado estilos, cómo presionar o no. En 2014 quedó tercero, pero tras Cristiano y Messi es difícil. Mi 2022 esperaba estar más arriba. Benzema ganó merecidamente, pero merecía más quizá. A la hora de votar, cuando escuchas los que votan, parece que el portero ya tiene su trofeo Yashin y ya es más difícil. Lo puedo entender. Nos podemos lucir y queda 0-0 y en el último minuto Mbappé hace un golazo y se recuerda más el gol que las paradas. Ahí es donde está complicado. Para ganar trofeos todo empieza con un buen portero. Hemos tenido más reconocimiento en los contratos, estamos en un escalón de mejores pagados por la importancia. Quizá hoy me lo preguntas y mañana preguntas a diez antes que a mí. Es lo que hay. Ojalá lo pueda ganar un portero, pero no sé qué temporada tendría que hacerlo. Tendría que ganarlo todo. Yo con Vini, Jude, Kylian, Diomande o Arda, dime cómo van a votarme a mí. Algunos porteros merecen más, sí".

Cómo es Carlos Espí: "Mourinho aprieta mucho a los jóvenes. Es bueno para Carlos. Está muy contento de formar parte de este club, se nota cada día, va a por todo. No es fácil entrar así, pero ahí está. Sabe coger su oportunidad. Y eso no es fácil. Le anularon una chilena ante el Betis también. Es humilde, trabajador. A veces no parece de 20 años. Es muy bien niño, está ahí cuando lo necesitamos. Quizá merece jugar más, pero es difícil con nuestra delantera. Un buen banquillo es importante para ganar trofeos".

Qué te impresiona de Bellingham: "Es muy joven, pero parece que tiene más años. Quiere ganarlo todo, por eso lo deja todo. Es un ganador nato. Cuando no está contento lo hace saber. Es un líder, muy buen jugador, gran mentalidad. Necesitas este tipo de gente en tu equipo. Es una bestia, podría jugar 200 minutos. Con Jude siempre jugamos mejor".