David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 14:08h.

La previsión del tiempo para el partido Valencia - Athletic Club: Alerta amarilla por DANA y lluvias

La FFCV suspende por la alerta roja los partidos del domingo en Valencia y Alicante y los de Castellón con desplazamiento desde otra provincia

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La alerta meteorológica por las fuertes lluvias previstas para este domingo 18 de octubre ha obligado a suspender buena parte de la actividad deportiva en la Comunitat Valenciana. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha anunciado la suspensión de todos los partidos oficiales programados en las provincias de Valencia y Alicante, así como de los encuentros de Castellón que impliquen desplazamientos desde otra provincia.

La medida responde a la alerta roja decretada por la AEMET y también afecta a los partidos amistosos, que no podrán disputarse en las zonas señaladas. Sin embargo, el Valencia CF-Athletic Club previsto en Mestalla no está en peligro por el momento.

De hecho, la previsión actual, es que empiece a llover a la hora del partido, pero bajo la previsión de aviso amarillo

La medida afecta a todos los partidos programados en las provincias de Valencia y Alicante. En Castellón, se mantienen los encuentros que no requieran desplazamientos desde dos as otras provincias de la Comunitat Valenciana.

Tampoco estará permitida la disputa de partidos amistosos en las zonas afectadas por la medida.

La federación ha informado además de que tampoco estará permitida la disputa de partidos amistosos en las zonas afectadas por la medida.

Valencia activa medidas preventivas: sin carreras populares

El Ayuntamiento de València ha activado sus protocolos ante la previsión de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. Entre las medidas anunciadas figuran el cierre de los parques y jardines, incluido el Jardín del Turia, y de los cementerios, además de la suspensión de las actividades deportivas al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal.

También se cancelan el concierto previsto en el Palau de la Música con motivo del 700 aniversario del Corpus, el Rastro y los mercados extraordinarios de domingos y festivos. El consistorio ha recomendado igualmente suspender desplazamientos y eventos con gran afluencia de público como las carreras populares previstas para el domingo.

La Policía Local, los Bomberos y Protección Civil reforzarán sus efectivos. Además, se vigilarán especialmente los barrancos y las pedanías, y los túneles de la ciudad se cerrarán cuando comience el episodio de lluvias.

El Ayuntamiento recomienda evitar desplazamientos no esenciales, zonas inundables, barrancos y garajes, y seguir la evolución de los avisos meteorológicos a través de los canales oficiales.