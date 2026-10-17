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Alineaciones confirmadas de Villarreal y Elche en la jornada 9 de LALIGA EA Sports

Iñigo Pérez da indicaciones en un partido del Villarreal
Iñigo Pérez da indicaciones en un partido del Villarreal. Cordon Press
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Villarreal y Elche se citan en La Cerámica en un duelo de dos equipos que marchan en situaciones similares, aunque con exigencias bien distintas. El equipo de Iñigo Pérez va tomándole el pulso a la competición y ya dejó atrás un mal inicio. El pasado martes, sin ir más lejos, logró vencer al Nápoles en Champions. Los ilicitanos, por su parte, tratan de sacar la cabeza del descenso en un primer tramo de curso con sensaciones positivas y resultados insuficientes.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Iñigo Pérez como Martín Anselmi dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego de La Cerámica.

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Martín Anselmi durante un partido
Martín Anselmi durante un partido. Europa Press

El once del Villarreal

Iñigo Pérez sale de inicio con Gulácsi; Freeman, Foyth, Costa, Sergi Cardona, Akhomach, Santi Comesaña, Maciá; Moleiro, Ayoze y Oluwaseyi.

En el banquillo se quedan Júnior, Diatta, Pau Navarro, Gerard, Mikautadze, Renato Veiga, Mouriño, Gueye, Romero, Saliba, Nízar y Gaitán.

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El once del Elche

El Elche saltará al verde con Dituro; Buba, Víctor Chust, Morcillo, Revivo, Aguado, Villar, Lemar, Cepeda, Osorio y Valera.

En el banquillo se quedan Iturbe, Redondo, Bigas, Ponce, Bounanotte, Fer Niño, Kevin, Neto, Josan, Tete Morente, Rubén y Ali Houary.

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