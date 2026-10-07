Comunicado oficial de Josan Ferrández y su mujer tras la presunta denuncia por malos tratos: "No existe proceso judicial"
Josan y su pareja, Rosa Duarte, admiten que están "en un proceso de divorcio"
Comunicado oficial de Josan Ferrández y su mujer, Rosa Duarte. El jugador del Elche CF ha salido al paso de las últimas informaciones locales, que aseguran que había sido detenido este mismo miércoles por la mañana tras una denuncia por malos tratos por parte de su pareja y que se encontraba en dependencias policiales.
En su comunicado, por contra, Josan asegura que "en este momento no existe ningún proceso judicial abierto" que le afecte. A su vez, la pareja admite que están "en un proceso de divorcio" y piden privacidad, así como el deseo de que la situación se resuelva con "respeto y normalidad".
Comunicado de Josan Ferrández y Rosa Duarte
"Ante las informaciones que han trascendido en las últimas horas sobre nuestra situación personal, queremos manifestar conjuntamente que nos encontramos inmersos en un proceso de divorcio.
Como ocurre en cualquier proceso de estas características, estamos atravesando momentos que no siempre son sencillos. No obstante, queremos dejar claro que mantenemos el respeto mutuo y nuestra voluntad de afrontar esta situación de la manera más respetuosa posible.
En relación con las informaciones y especulaciones que se han generado, queremos señalar que, en este momento, no existe ningún procedimiento judicial abierto que afecte a Josan Ferrández.
Por respeto a nuestra situación personal y, especialmente, a nuestro entorno más cercano, pedimos que cualquier cuestión relacionada con este proceso permanezca dentro de nuestra esfera privada.
Nuestra voluntad es zanjar cualquier tipo de polémica y poder afrontar esta nueva etapa con respeto y normalidad.
Agradecemos la comprensión y el respeto hacia nuestra privacidad".