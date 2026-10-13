Basilio García 13 OCT 2026 - 22:58h.

El equipo amarillo sumaba once partidos seguidos sin ganar en la competición

España tiene que remontar por la plaza extra de Champions League: así va la clasificación

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Desde el 6 de abril de 2022 a este martes han pasado más de cuatro años y medio. Han pasado 1.651 días desde que el Villarreal de Unai Emery doblegara al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final, en la que hasta hoy era la última victoria amarilla en la UEFA Champions League.

Este martes, once partidos después, el Villarreal ha conseguido desquitarse tras aquellas semifinales perdidas y, sobre todo, su catastrófica fase liga del año pasado, en la que solo fue capaz de sumar un punto. Iñigo Pérez ha recogido el testigo de Emery, y además lo ha hecho con una victoria de las que gustan.

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El Nápoles se puso por delante pronto con un tanto de Amir Rrahmani, que pudo batir a la segunda a Luiz Junior, una de las seis novedades del once. El portero brasileño volvió a la titularidad después de que Gulacsi se quedara fuera de la convocatoria tras haber sufrido un robo a mano armada en su domicilio la noche anterior.

El camino no iba a ser sencillo para el submarino amarillo, pero Mikautadze supo estar donde era necesario para aprovechar un error de Politano, sortear a Milinkovic-Savic y, casi sin ángulo, hacer el tanto del empate en el ecuador del primer periodo. El tanto del georgiano espoleó a los locales, y apenas tres minutos más tarde Mouriño se sacó un zapatazo desde la frontal para remontar el encuentro.

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Una segunda parte más calmada

El Villarreal se vio cerca de la victoria y en la segunda mitad se dedicó a que los minutos pasasen hasta esperar su oportunidad. Y esa llegó por medio de Tani Olusayewi, que en el 86’ fusiló desde dentro del área para hacer el tercero y dejar el partido visto para sentencia.

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Bayern Múnich, Liverpool en dos ocasiones, Tottenham, Juventus, Manchester City, Pafos, Borussia Dortmund, Copenhague, Ajax, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, de nuevo, integran la lista de once partidos de una racha del Villarreal que, por fin, se acabó. Ahora, con sus primeros tres puntos, los de Iñigo Pérez ya miran con otra cara el futuro en la Champions, a la espera de su próximo compromiso ante el Liverpool la próxima semana en todo un templo como Anfield Road, donde podrá recordar su último paso por las semifinales. ¿Será un presagio a otra gran temporada amarilla en Europa?