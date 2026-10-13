Basilio García 13 OCT 2026 - 19:48h.

Castellonenses e italianos buscan su primera victoria tras caer por la mínima en la primera jornada

Mr. Asubío aclara los pasos de la UEFA con el Caso Negreira y señala el daño al colectivo arbitral: "Estamos hartos ya"

Compartir







La jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League tiene señalado todo un Villarreal-Nápoles en el Estadio de La Cerámica. El club amarillo, tras una mala puesta en escena la temporada pasada y una derrota en Dortmund en la jornada 1, busca la primera victoria en la máxima competición continental en cuatro años y medio.

Llega a tierras castellonenses un Nápoles que también cayó por la mínima en su puesta de largo en Champions esta temporada. El subcampeón Arsenal venció en el Diego Armando Maradona por la mínima gracias a un gol de Odegaard, así que urge la reacción de los dos equipos.

El once confirmado de Iñigo Pérez

Iñigo Pérez realiza numerosos cambios con respecto al once que saltó el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, comenzando por una portería en la que vuelve Júnior, después de que Gulacsi haya sufrido un robo a mano armada en su domicilio, motivo por el que está fuera de la convocatoria.

Además, entran Mouriño, Carlos Romero, Saliba -el hombre de moda tras recibir el tirón de pelo de Vinicius-, Gerard Moreno y Mikautadze, de modo que más de medio equipo es novedad. Se quedan en el banquillo con respecto a los que jugaron ante el Real Madrid Juan Foyth, Freeman, Cardona, Akohomach y Ayoze.

El Villarreal sale con: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, , Pape Gueye, Saliba; Gerard Moreno, Moleiro y Mikautadze.

En el banquillo amarillo estarán Rubén Gómez (ps), Costa, Freeman, Diatta, Foyth, Akhomach, Maciá, Oluwaseyi, Ayoze, Cardona, Nízar y Gaitán.

La alineación titular del Nápoles

Massimiliano Allegri sale en La Cerámica con: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Rafa Marín, Badiashile; Politani, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; y Hojlund.

En el banquillo napolitano esperarán su turno Meret (ps), Contini (ps), Neres, Lucca, Beukema, Spinazzola, Lobotka y Lang.