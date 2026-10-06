Buenas noticias en el FC Barcelona con Frenkie de Jong y su lesión

Fran Fuentes 06 OCT 2026 - 14:01h.

El neerlandés vuelve a pisar el césped como parte de la recuperación de su lesión

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Frankie de Jong ha dado la buena noticia en el FC Barcelona durante la sesión de entrenamiento de este martes. El mediocentro, que se lesionó con su selección durante el Mundial el pasado verano, todavía no había pisado césped. Tanto es así que, de hecho, no se había ejercitado con normalidad en la ciudad deportiva Joan Gamper desde la previa del último partido de LALIGA EA SPORTS del pasado curso. Sea como fuere, tras cuatro meses de ausencia en el club, el centrocampista ha vuelto a entrenarse con sus compañeros.

Lo ha hecho, eso sí, de manera parcial, según informa el propio FC Barcelona en un tuit. Los plazos para volverle a ver sobre el terreno de juego todavía ponen algo de distancia, ya que su regreso a los entrenamientos debe ser de manera progresiva, y faltan aún algunas semanas para hablar de su alta competitiva, ya que, además de estar físicamente recuperado de su lesión, debe ponerse al nivel de sus compañeros en cuanto a la forma física. Incluso así, su regreso a los terrenos de juego tendrá que ser paulatino, sumando la carga de minutos poco a poco. Sea como fuere, el volver a pisar el césped ha sido un momento muy especial para el futbolista, a quien se le ha podido ver trotar muy sonriente y animado, poniendo fin a una racha muy complicada.

Dónde jugará Frenkie de Jong en el FC Barcelona cuando se recupere de su lesión

Sea como fuere, el panorama es bastante diferente al que había antes de marcharse a la Copa del Mundo. Y es que en su posición ha llegado Rodri Hernández, quien, además, está asumiendo muchos galones y demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo. Del mismo modo, Marc Bernal sigue pisando fuerte por detrás y, aunque su edad todavía le permite, por rangos, tener menos minutos, lo cierto es que a Hansi Flick le gusta mucho.

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Por lo tanto, todavía no se vislumbra en el horizonte cuál es el lugar que el técnico alemán le tiene asignado en la rotación a Frenkie de Jong cuando se recupere completamente de su lesión y vuelva a estar disponible. Con la combinación que forman Rodri, Pedri y Dani Omo funcionando como un reloj, tendrá que esperar su oportunidad. Eso sí, con la carga de partidos que hay entre LALIGA, Champions, Supercopa de España y Copa del Rey, seguro que tendrá sus opciones en un momento o en otro.