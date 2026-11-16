Lucas Gatti Argentina, 16 NOV 2026 - 11:39h.

Un análisis de un interés que es real, tan real como que la llegada de Mauricio Pochettino al United lo puede cambiar todo

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El mercado de pases europeo empezó a moverse antes de tiempo y Lisandro Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. Según pudo averiguar ElDesmarque, el Barcelona envió un emisario a Buenos Aires para observarlo en directo durante el amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en La Bombonera.

El defensor del Manchester United completó los 90 minutos en la derrota de la Albiceleste por 2-1 y quedó bajo seguimiento de un representante del club catalán, que analiza alternativas para reforzar el eje de su defensa de cara al próximo mercado.

Pero Licha no fue el único futbolista que apareció en el radar azulgrana. El otro defensor observado fue el de Juan Rodríguez, uruguayo de 21 años que pertenece al Cagliari de Italia. El joven zaguero no tuvo minutos en el encuentro: permaneció en el banco de suplentes.

El Barcelona sigue a ambos futbolistas como opciones de perfiles diferentes: Martínez aporta experiencia internacional y recorrido en la Premier League, mientras que Rodríguez representa una apuesta de proyección.

El interés por Martínez se enmarca en la búsqueda del Barcelona de sumar alternativas para el centro de la defensa. El perfil zurdo del argentino, su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, la agresividad en los duelos y su experiencia en el fútbol inglés y en la Internacional Argentina son atributos que pueden encajar en las necesidades deportivas del equipo de Hansi Flick.

La presencia del emisario en el estadio donde hace de local Boca Juniors constituye una señal de seguimiento, aunque no equivale por sí sola a una negociación abierta ni confirma que exista una oferta formal.

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¿Qué contrato tiene Lisandro Martínez?

La situación contractual y deportiva del defensor en Manchester aparece como una de las claves de una eventual operación. Licha Martínez termina su contrato al cierre de la temporada europea, mientras que el club inglés cuenta con una opción para extenderlo y el jugador había dejado abierta la posibilidad de evaluar un cambio de equipo. Ese escenario explica por qué el Barcelona lo considera una alternativa de mercado, aunque cualquier avance dependerá de las condiciones que establezca el United y de la voluntad de las partes.

Sin embargo, el panorama puede modificarse con la llegada de Mauricio Pochettino al banco del Manchester United. El club anunció el 13 de noviembre de 2026 que el entrenador argentino asumirá el cargo el 18 de noviembre, luego de alcanzar un acuerdo para dejar la selección de Estados Unidos. Su desembarco introduce una variable relevante para el futuro de Martínez: ambos comparten nacionalidad y un conocimiento cercano del fútbol argentino, un contexto que podría facilitar el vínculo entre entrenador y futbolista y abrir una nueva etapa para el defensor en Old Trafford.

La llegada de Pochettino también puede influir en la decisión personal de Martínez. El argentino atravesó meses de cuestionamientos y un contexto deportivo complejo en el United, por lo que un cambio de conducción podría ofrecerle una oportunidad para recuperar continuidad y protagonismo. Aun así, conviene presentar su deseo de quedarse como una posibilidad y no como una decisión confirmada: el interés del Barcelona, la situación contractual y el proyecto que le proponga el nuevo entrenador serán factores determinantes.

Por ahora, el seguimiento en La Bombonera no se tradujo en una oferta ni en una negociación confirmada. El Barcelona continúa evaluando alternativas para reforzar su defensa y Martínez figura entre los nombres observados. Del otro lado, el Manchester United inicia una nueva etapa con Pochettino, cuya llegada puede alterar el escenario. El próximo mercado encontrará al defensor ante una disyuntiva: escuchar una eventual propuesta del fútbol español o apostar por recuperar su lugar en Inglaterra bajo la conducción de un compatriota.