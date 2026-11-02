Las dos vías del Barcelona para abordar el fichaje de Lisandro Martínez

Pablo Sánchez 02 NOV 2026 - 11:45h.

El Chelsea vuelve a tentar a Jules Kounde

Las numerosas bajas en defensa obligan al club blaugrana a buscar refuerzos

Compartir







Exceptuando los tropiezos ante el PSG y el Real Madrid, el Barcelona transita por esta temporada de manera exitosa. El plantel de Hansi Flick asusta, aunque nadie esconde que el principal problema reside en su defensa. Antes del arranque de curso ya se hablaba de que la zaga era el eslabón más débil y las múltiples bajas actuales agravan la situación.

Las lesiones de Eric García, Koundé, Christensen y Xavi Espart dejan en cuadro la zaga y a Flick con muy pocas alternativas. Por todo ello, el Barça mira desde hace tiempo al mercado y maneja varios nombres para reforzar esta línea en invierno. La opción que suena con más fuerza es la de Lisandro Martínez. El jugador argentino del Manchester United asume que su salida es cuestión de tiempo después de sus críticas a la gestión del club. Por otro lado, el United es consciente que una salida en invierno es la única vía para obtener ingresos.

Es ahí donde aparece el Barcelona, aunque su principal problema sigue siendo el económico. El margen salarial que le resta para abordar fichajes en enero es tan bajo que será difícil abordar cualquier operación. Es ahí donde entran Deco y su capacidad negociadora en acción.

Dos caminos para fichar a Lisandro Martínez

Laurie WithWell, periodista de The Athletic, desveló en el podcast Talk of the Devils que la única posibilidad que tiene el Barcelona de afrontar el fichaje de Lisandro Martínez es mediante una operación a bajo coste. Pero esta no es la única opción en el horizonte. La otra consiste en la famosa regla del 1:1. La salida de algún futbolista en invierno facilitaría el fichaje del zaguero. Si algo hay claro en el conjunto blaugrana es la imperiosa necesidad de reforzar la defensa. Ahora es el propio club el que busca la vía idónea para ello.