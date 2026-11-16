El director técnico de la selección repasa la cronología tras la polémica

Primer parte médico de Marc Pubill

Compartir







Aitor Karanka repasa lo sucedido con Lamine Yamal. El director técnico de la selección española ha atendido a la prensa este lunes en la gala del diario Sport, donde ha detallado las llamadas de Luis de la Fuente con el FC Barcelona y el intercambio de mensajes entre los servicios médicos para que el extremo se incorporara más tarde a la concentración después de las molestias sufridas en el partido entre el cuadro blaugrana y el Atlético de Madrid.

"Ni Lamine ni ningún jugador de la selección" se ha querido borrar de ningún partido, según ha asegurado Karanka cuando le ha preguntado por el caso.

"Te cuento cómo fue exactamente. El domingo por la noche tras el partido del Barça en Madrid, los doctores se ponen en contacto. Se decidió que Lamine viajase con el Barça para hacerse la resonancia, salió lo que tenía en la rodilla. Lamine, los doctores y Luis, sobre todo Luis, decidió que lo mejor era que no viniese a Praga, se recuperase bien, evitara los dos viajes y llegara al partido lo mejor posible", ha explicado el director técnico.

"La manera de gestionar estas situaciones que tiene Luis es conocida por todos. Aquí nadie se borra, todos quieren aportar y, cuando llegan a la selección, son un grupo muy unido y están encantados de estar juntos", ha asegurado el exentrenador español.

PUEDE INTERESARTE Doble parte médico del Barcelona con Pau Cubarsí y Frenkie de Jong: lesión y tiempo de baja

Karanka, además, ha comparado el caso de Lamine con el de Mikel Oyarzabal: "El mismo. También había estado con algún problemilla, teniendo al bebé. Es la forma de gestionar que tiene Luis", declaró.