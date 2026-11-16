María Trigo 16 NOV 2026 - 12:35h.

El exfutbolista dice lo que piensa sobre nuestro país tras el debate generado

Las redes reaccionan a la pitada del Metropolitano al himno de Inglaterra: "Hay que tener honor"

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Hubo cierta polémica en la previa del España-Inglaterra por unas declaraciones de Thomas Tuchel en las que reconocía que había recordado a sus futbolistas el protocolo antirracista de la UEFA. Esto derivó en que se le pregunta a Luis de la Fuente si España era un país racista y que al entrenador del combinado inglés también se viera obligado a aclarar lo que dijo. Este debate fue llevado a El Partidazo de Cope, donde el exfutbolista Santi Cañizares dejó muy claro lo que piensa.

Como se puede ver a partir de la hora y 28 minutos del vídeo, Cañizares dice que "no hay ningún país que no tenga ningún racista porque los países tienen mucha gente". A lo que Juanma Castaño responde con un "en Inglaterra no nos ven muy bien" a la vez que hace referencia a que se pitada en el Metropolitano al himno inglés. Tras soltar Santi Cañizares un "que se pongan gafas" realizó una exposición más detallada.

"No, no ayuda, como tampoco ayuda lo que pasó ayer en San Mames, como tampoco ayuda un montón de tonterías, pero lo que no podemos es centrarnos en una minoría y decir que esa minoría es la que vale, porque no es una minoría. La Constitución nos trata a todo el mundo por igual y por lo tanto las leyes son por igual. Un país no es racista cuando sucede eso, es cuando sucede todo lo contrario, y si hay gente racista, pues evidentemente sobra de esta sociedad, pero sobra aquí y sobra en todos sitios. Somos muchos para pensar que no hay nadie racista, somos muchísimos. Cada vez más, por cierto. La sociedad acepta a todos, lo que no acepta es a la mala gente", explicó Santi Cañizares.