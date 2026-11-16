El técnico dirige su primer entrenamiento tras estar hospitalizado

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Buenas noticias desde Alemania respecto al estado de salud de Vincent Kompany. Tres semanas después de sufrir un desmayo mientras veía un entrenamiento del segundo equipo que le tuvo hospitalizado durante varios días, el técnico ha vuelto a dirigir este lunes una sesión de entrenamiento del Bayern de Múnich, por lo que podría reaparecer en los banquillos el próximo viernes ante el Colonia en el regreso de la Bundesliga y antes de medirse al Lille en la Champions League.

Fue el pasado 23 de octubre cuando Kompany sufrió un desvanecimiento durante un entrenamiento del filial en las instalaciones del club después de varios días en los que se había ausentado de algunas ruedas de prensa ante los medios.

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Aquel desvanecimiento le llevó directamente al hospital, donde estuvo durante seis días ingresado. Max Eberl, director deportivo del Bayern, ya avisó de que tardaría "semanas" en regresar. Y mientras tanto, Aaron Danks se ha hecho cargo del equipo durante los últimos encuentros.

El 29 de octubre, tras cinco días ingresado, , pero no se ha incorporado a los entrenamientos del Bayern hasta este 16 de noviembre, tres semanas después del incidente.

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Qué le ha pasado a Vincente Kompany

El técnico del cuadro alemán ha sufrido una meningitis y, además, ha aparecido en el entrenamiento de este lunes con el brazo izquierdo en cabestrillo para estabilizar el hombro que se lesionó en aquella caída de hace tres semanas. Ya la semana pasada había estado en su despacho en la ciudad deportiva, pero se había limitado a trabajar en su ordenador y no había vuelto aún a los entrenamientos.