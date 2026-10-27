Todo apunta a que el técnico del Bayern no estará ante el Dortmund ni ante el Atlético

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Vincent Kompany sigue ingresado. Cuatro días después de sufrir un desvanecimiento en la ciudad deportiva, el entrenador del Bayern mejora "día a día", pero aún no cuenta con el alta hospitalaria. No tiene fecha para volver a los entrenamientos y su presencia el próximo martes en el Metropolitano, ante el Atlético de Madrid, parece bastante improbable.

Aaron Danks, segundo entrenador del Bayern, ha dado algunos detalles de su situación: "Le hice una breve visita ayer. Está de buen ánimo, parece que mejora día a día. No hay novedades importantes en cuanto al diagnóstico o su reincorporación al trabajo. Dejemos que descanse, que se tome su tiempo", dijo este martes en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de la Copa de Alemania contra el Magdeburgo.

"Tuvimos una buena conversación, pero evitamos hablar de fútbol y tácticas", agregó el técnico, que se ha puesto al frente del equipo bávaro de manera momentánea.

Qué le ha pasado a Vincent Kompany

El técnico del Bayern está afectado por un virus desde hace casi dos semanas, pero no han trascendido demasiados detalles de su situación. Primero se ausentó de algunas ruedas de prensa, entre ellas la posterior al partido contra el Leipzig del 17 de octubre y la previa al duelo ante el Arsenal del 21 de octubre.

Aún así, Kompany estuvo en el banquillo del Allianz Arena el pasado miércoles durante el Bayern-Arsenal, lo que invitaba a pensar que no se trataba de algo grave.

Por contra, el técnico sufrió un desvanecimiento el viernes 23 de octubre mientras veía un entrenamiento de los juveniles, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde sigue ingresado desde entonces. Mientras, Aaron Danks se ha hecho cargo del equipo durante los últimos días. El segundo entrenador dirigió el triunfo del sábado ante el Friburgo y también estará al frente del equipo este miércoles frente al Magdeburg.

Según Max Eberl, director deportivo del Bayern, el regreso de Kompany "no es cuestión de días, sino de semanas", por lo que todo apunta a que no estará ni el sábado ante el Borussia Dortmund ni el martes próximo ante el Atlético de Madrid.