Philippe Diallo, el candidato de la UEFA a la presidencia de la FIFA para tumbar a Infantino

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 17:54h.

De cara a las elecciones del próximo mes de marzo de 2027

Infantino se ríe de Italia y de su presencia en un Mundial de 64 equipos: "Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican"

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El reinado de Gianni Infantino en la FIFA tiene un nuevo escollo con nombre propio para el próximo mes de marzo, y se trata de Philippe Diallo. El actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol será el candidato de la UEFA a las elecciones para tumbar al favorito hasta ahora en la carrera, y lo hace con el apoyo al completo del Comité Ejecutivo.

Con la polémica del Mundial 2030 sobre la mesa desde la perspectiva de España, la búsqueda de una solución desde la UEFA para reunir la mejor candidatura posible a la presidencia de la FIFA pasa por Philippe Diallo a la espera de una ratificación formal que está pendiente para este martes 17 de noviembre. El respaldo unánime al francés es la base para aspirar a las próximas elecciones en la FIFA, en las que hay más candidatos ya sobre la mesa.

Gianni Infantino optará una vez más a la reelección del cargo que ocupa desde hace una década, y ante él los nombres de Philippe Diallo, el suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima aparecen como grandes rivales. El plazo para la presentación de candidaturas, que necesitan el aval de 5 de las 211 federaciones que forman la FIFA, se cerrará el próximo miércoles día 18, a las 24.00h., momento a partir del cual serán examinadas por la Comisión Electoral para su validación o no.

A pesar de arrastrar algunas dudas en su gestión en Francia, Diallo es la elección definitiva de la UEFA después de descartar la opción de Arsène Wenger, que hasta hace unas horas era uno de los nombres más reconocidos para postularse. La retirada del famoso técnico francés dejó un vacío que se llena con un nombre conocido después de los esfuerzos de Ceferin por tener un nombre que ahora sostiene el apoyo de toda Europa. Hasta el 18 de marzo donde se celebrarán las elecciones en Rabat, la puesta en escena junto a la campaña será la base para saber quién manejará la gestión del fútbol internacional.