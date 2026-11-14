David Torres Valencia, 14 NOV 2026 - 10:10h.

La FIFA anuncia que visitará otras posibles sedes para el Mundial 2030 y abre la puerta a Valencia y Vigo

La FIFA está visitando ya San Sebastián, Bilbao , Barcelona, Zaragoza, Madrid , Canarias y Sevilla; Valencia y Vigo en diciembre

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Novedades con el Nou Mestalla. La FIFA ya contempla Nou Mestalla como una opción real como sede, hasta por escrito, y, aunque su visita se retrasará algo por las elecciones del 29 de noviembre, el estadio valencianista está acicalado para recibir la visita y dar el último paso para albergar partidos del Mundial. En ElDesmarque repasamos los últimos avances del campo, al margen de detalles como la zona comercial (ya en marcha), el polideportivo anexo y el parque que pondrá en valor los restos arqueológicos que había dónde hoy está el estadio. Su construcción está prevista para julio de 2027 y, en la actualidad, se ha superado el 85% de la construcción. Y eso será lo que vea la FIFA cuando, si se cumplen las previsiones, venga en diciembre a Valencia.

La FIFA está visitando en noviembre las sedes de San Sebastián, Bilbao , Barcelona, Zaragoza, Madrid , Canarias y Sevilla; mientras que Valencia y Vigo serán en diciembre

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El Nou Mestalla que espera al Mundial 2030: 70.044 asientos, tres restaurantes con vistas al césped y fútbol bajo techo

Antes de que la FIFA lo visite, el aficionado ya sabe cuáles van a ser los dos siguientes hitos del Nou Mestalla (cubierta y butacas); los precios de los abonos, también que el nombre del nuevo estadio perderá lo de 'Nou'; y sabe también que para acceder al campo tiene diversas posibilidades. Una vez en los alrededores del estadio, los accesos están claros y la movilidad dentro del mismo, también pero ¿qué se van a encontrar los aficionados locales, la grada de animación y los visitantes dentro? ¿Qué Nou Mestalla se van a encontrar los que vengan a ver un partido del Valencia CF o un partido del Mundial 2030? En ElDesmarque hemos tratado de dar cumplida respuesta a estas preguntas para que el traslado al Nou Mestalla sea lo menos sorpresivo posible cuando llegue al nuevo recinto y ahora explicamos qué se encontrará la FIFA cuando venga a verlo a nueve meses de su conclusión.

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Tras esa visita, el máximo organismo del fútbol mundial dará, salvo sorpresa, luz verde para que sea sede de la cita de 2030.

70.044 espectadores y una grada que quiere acercar el fútbol

El primer cambio estará en la grada. El Nou Mestalla tendrá 70.044 localidades, con un diseño concéntrico y simétrico y una pendiente de unos 36 grados para mejorar la visión desde todos los sectores (la máxima permitida aunque es diez grados menos que Mestalla). La idea es sencilla: que desde el último asiento también se vea fútbol y no arquitectura. La visibilidad y la acústica serán también aspectos que deberá comprobar la FIFA cuando visite Valencia antes de final de año para revisar el proyecto de cara al Mundial 2030.

Nadie se mojará y nadie tendrá el sol encima

La cubierta cubrirá las 70.044 localidades y contará con un voladizo de hasta 70 metros. Además de proteger al espectador de la lluvia y el sol, la estructura ayudará a concentrar el sonido de las gradas sobre el césped.

Más espacio para las piernas y una butaca diferente

Las nuevas butacas serán más anchas y ergonómicas, con más espacio entre filas. El proyecto asegura que la butaca más estrecha del nuevo estadio será más ancha que la más ancha del actual Mestalla. Una mejora pensada tanto para el aficionado que acudirá cada quince días como para el público internacional que llegue durante el Mundial.

El partido no empezará cuando ruede el balón

El Nou Mestalla quiere tener actividad los 365 días del año. Habrá bares, restaurantes, espacios de ocio, Hospitality, museo y tienda oficial. La gastronomía tendrá un peso especial, con numerosos puntos de restauración y tres restaurantes experienciales con terrazas y vistas al terreno de juego. El objetivo es que el estadio tenga vida incluso cuando no juegue el Valencia CF o no haya partido del Mundial

Tres restaurantes mirando al césped y una tienda museo

Los restaurantes forman parte de un concepto que va más allá de los tradicionales bares de estadio. El proyecto busca que comer, beber, quedar con amigos o disfrutar de una experiencia gastronómica formen parte de la visita, haya o no partido. Dentro de los servicios de Restauración (Food & Beverage), para maximizar la comodidad y agilizar el servicio en las horas de mayor afluencia, el estadio contará con un total de 41 bares distribuidos estratégicamente por el interior de cada una de las gradas. Que completarán los 4 restaurantes y 2 locales de ocio abiertos los 365 días del año.

Estos puntos se completarán con diversos locales comerciales alrededor y la nueva Tienda Oficial. No en vano, el estadio albergará la gran tienda oficial del Valencia CF. Un espacio de referencia amplio, moderno y de última generación donde los aficionados podrán comprar las equipaciones y todos los productos oficiales del club y de la marca de ropa deportiva que lo viste.

La previa tendrá su propio escenario

La Fan Zone, con más de 6.000 metros cuadrados, contará con food trucks, música, conciertos y diferentes activaciones. La idea es que el aficionado llegue antes y que el partido empiece mucho antes del pitido inicial. Para quienes visiten Valencia durante el Mundial 2030 será, además, uno de los espacios destinados a completar la experiencia alrededor del partido. Los accesos actuales (metro, bus y demás posibilidades, se verán incrementados):

Esta gran área de ocio exterior incluirá una espectacular Fan Zone con 'food trucks', conciertos, música en directo y diversas activaciones comerciales.

Tecnología, pantallas y una nueva manera de seguir el partido

El estadio contará con grandes videomarcadores, sistemas audiovisuales y conectividad de última generación. La tecnología será parte de la experiencia y el recinto contará también con una nueva tienda oficial del Valencia CF.

Un estadio pensado para el Valencia, para la ciudad y para el mundo

El Nou Mestalla tendrá que ser la casa del Valencia CF durante décadas, pero también estará preparado para recibir a un público internacional. El aficionado encontrará una grada cómoda, cubierta e inclinada, mientras que quien llegue para el Mundial tendrá además restaurantes, ocio, tecnología y Fan Zone.

Y antes de que llegue ese momento, la FIFA revisará las instalaciones antes de final de año para comprobar sobre el terreno el proyecto y sus condiciones como sede del Mundial 2030.

El reto será que toda esa modernidad no diluya aquello que no aparece en ninguna memoria de calidades: la sensación de jugar en Mestalla.

Porque un estadio puede tener 70.044 asientos, restaurantes, una cubierta espectacular y tecnología de última generación. Pero cuando ruede el balón por primera vez, tendrá que demostrar que también puede sonar a Valencia CF, a Valencia como lugar en el Mundo y a fútbol como función principal.