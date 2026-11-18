David Torres 18 NOV 2026 - 23:11h.

Valencia Basket apaga el infierno del Partizan de Belgrado (64-76)

Roig Arena, ganador al Mejor Proyecto de la primera edición de los Premios Estadios Summit

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ValenciaEl Valencia Basket, actual líder de la Euroliga, se reencontrará este jueves con el técnico Álex Mumbrú, por primera vez desde que fue destituido como entrenador 'taronja' hace algo más de dos años, en el encuentro que disputará en el Roig Arena ante el Virtus Bolonia. En el tramo final de su segunda campaña al frente del equipo, Mumbrú fue destituido tras una derrota en la Euroliga en la Fonteta ante un ASVEL que ya no se jugaba nada y que dejó al Valencia sin opciones de disputar las eliminatorias por el título. El cese llegó tras meses en los que las críticas de buena parte del público hacia el técnico era constantes.

Lo hará en un Roig Arena, diseñado por HOK y ERRE, suma un nuevo reconocimiento en su trayectoria al alzarse con el galardón al Mejor Proyecto de Estadio o Infraestructura Deportiva en la primera edición de los Premios Estadios Summit 2026, celebrada en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El recinto ha sido elegido entre otros tres proyectos finalistas de referencia internacional: Adidas Arena, de Bollinger+Grohmann; José Alvalade 2.0, de Fenwick Iribarren Architects y Legends Global; y Claro Arena, el proyecto de modernización del estadio de Universidad Católica desarrollado por IDOM

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Virtus Bolonia

El primer equipo masculino de Valencia Basket comienza una serie de tres partidos consecutivos con el apoyo de su afición antes del parón para los encuentros de selecciones nacionales recibiendo a la Virtus Bologna (jueves 19, 21:00h, Roig Arena, #Vamos) en un partido correspondiente a la jornada 13 de la EuroLeague. Después de comenzar la doble jornada con un impresionante ejercicio defensivo que le permitió llevarse la victoria de la cancha del Partizan Mozzart Bet Belgrade por 64-76, los hombres de Xavi Albert buscarán reponerse lo mejor posible del esfuerzo del martes y tratar de mantener abierta una racha positiva que ya está entre las mejores del histórico taronja en la máxima competición continental. Las cifras auguran un trepidante duelo bajo los aros entre los dos equipos que más rebotes ofensivos capturan, una estadística que es ligeramente favorable al equipo valenciano, pero donde los italianos son los mejores de la Euroliga cuando se trata de anotar en segunda opción. Los precedentes son favorables al cuadro valenciano, que se ha impuesto a este rival en cinco de los seis precedentes en nuestra cancha y en todas las de Euroliga como local. Nate Reuvers (pie izquierdo) continuará de baja en este partido mientras que Nikola Mirotic ya ha comenzado la incorporación gradual a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Valencia Basket ocupa actualmente la primera posición en la EuroLeague, con un balance de 9-3.