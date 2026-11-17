Redacción Valencia Valencia, 17 NOV 2026 - 23:09h.

Valencia Basket celebrará su 40 aniversario jugando con una equipación retro basada en 1986 y diversos actos

Valencia Basket dio este martes una lección de dureza física y mental

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El Valencia Basket dio este martes una lección de dureza física y mental para llevarse el triunfo por 64-76 de la bulliciosa pista del Partizan Belgrado, que le maniató con una pegajosa defensa y redujo su habitual alta anotación pero al que pagó con esa misma moneda y dominó demostrado sus recursos para competir con un juego distinto al que suele mostrar

El mal porcentaje de triples del equipo serbio, que hizo un 5 de 30, facilitó la tarea del Valencia Basket que contó con los puntos de Josep Puerto para desnivelar por última vez el choque y con los rebotes de Neal Sako y un par de acciones finales de TJ Short y de Armori Brooks para llevarse un triunfo que le asegura quedarse en la zona más alta de la clasificación de esta Euroliga.

El choque arrancó igualado y físico

El choque arrancó igualado y físico y con ambos equipos con una idea clara: anular al base titular rival. Apretó el Valencia a Carlik Jones y el Partizan a TJ Shorts pero el equipo serbio levantó el pie cuando en una rápida rotación Álvaro Cárdenas dio descanso a su compañero y el granadino repartió, anotó y defendió (9-12, m.6).

Con el paso de los minutos la defensa del Partizan marcó el partido y llevó el choque a un contexto de pocos puntos. De inicio las penetraciones de los exteriores del Valencia fueron más efectivas que los tiros de sus homólogos del Partizan y el conjunto de Xavi Albert pudo retener la iniciativa en el marcador.

Cuatro triples casi seguidos del Valencia en la apertura del segundo cuarto

Cuatro triples casi seguidos del Valencia en la apertura del segundo cuarto, uno de Brooks, dos de Kam Taylor y otro de Dylan Osetkowski, engordaron el colchón del Valencia hasta los diez puntos y pudo aguantar unos minutos cuando el Partizan, bien dirigido por Jones, empezó a meter los tiros y eso dejó espacio a Jekiri cerca del aro (32-32, m.19).

Cuando más apretaba el Belgrado Arena y el Partizan, apareció TJ Shorts para conseguir que el Valencia llegara con una mínima renta al descanso (34-36, m.20).

Tras el descanso, las buenas defensas y la mala puntería de ambos equipos, en el caso de los locales especialmente de Robert Frank, tuvo el partido casi cuatro minutos sin canastas en juego y, aunque el Partizan sumó algo desde la línea de tiros libres, el choque se mantuvo igualado al acertar Mario Saint-Supéry con un par de acciones individuales.

Trató Peñarroya de cambiar el guión con un quinteto de pequeños pero Xavi Albert acopló a su equipo con acierto y seis puntos seguidos de Puerto, reconvertido al 'cuatro', le dio al Valencia siete puntos de renta, que le volvieron a servir para aguantar el arreón local en el tramo final del tercer cuarto (51-52, m.30).

Los continuos fallos desde la línea de 6'75 pasaron factura al Partizan,

Los continuos fallos desde la línea de 6'75 pasaron factura al Partizan, que empezó a perder confianza, y el Valencia aprovechó para llevar su renta otra vez casi a los diez puntos con canastas de Brooks y Taylor. Los tapones que iba recibiendo por su falta de dureza cerca del aro no le hacían mella.

Un nuevo triple de Puerto permitió al Valencia romper esa barrera de la decena de puntos a falta de menos de cinco minutos. El Partizan, con Marinkovic y Jones a los mandos, no se rindió pero con la bola en manos de TJ Shorts y Sako muy vivo en los rechaces el Valencia sumó una muy meritoria novena victoria en la duodécima jornada de la fase regular.

- Ficha técnica:

64 - Partizan (13+21+17+13): Jones (21), Marinkovic (10), Pajola (3), Franks (10) Jekiri (9) -cinco titular- Vildoza (3), Tanaskovic (2), Reeves (-), Stevens (6), Lakic (-) y Silva (-).

76 - Valencia Basket (16+20+16+24): TJ Shorts (12), Saint-Supéry (4), Taylor (15), Osetkowski (3), Sako (-) -cinco titular- Cárdenas (5), Moore (2), Corbalán (2), Brooks (12), Puerto (9), Gueye (-) y Rivero (9).

Árbitros: Lottermoser (GER), Sukys (LTU) y Thepenier (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Belgrado Arena ante cerca de quince mil espectadores