David Torres 16 NOV 2026 - 17:17h.

El equipo valenciano es líder de la Euroliga

Valencia Basket celebrará su 40 aniversario jugando con una equipación retro basada en 1986 y diversos actos

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ValenciaValencia Basket afronta este martes una exigente prueba en Belgrado. El encuentro enfrentará dos estilos muy diferentes. Valencia Basket es el segundo equipo más anotador del torneo y también ocupa esa posición en eficiencia ofensiva. Enfrente tendrá a un Partizan que destaca por su fortaleza defensiva: es el equipo que menos puntos encaja, figura entre los mejores en eficiencia defensiva y es el que más pérdidas provoca a sus rivales.

Otro de los duelos destacados estará en la dirección de juego. TJ Shorts y Carlik Jones, los dos jugadores que más asistencias reparten en la Euroliga, dirigirán a sus respectivos equipos.

El Partizan, muy fuerte en casa

El equipo de Joan Peñarroya ocupa la undécima posición, con seis victorias y cinco derrotas, después de imponerse la pasada semana al Baskonia. Su principal fortaleza está en el Belgrade Arena, donde ha ganado cuatro de sus cinco partidos europeos. Solo el Panathinaikos ha conseguido vencer allí. Además, el conjunto serbio apenas recibe 72,6 puntos de media como local.

El Partizan llega tras perder por primera vez en la Liga Adriática ante el Zadar, en un encuentro en el que Peñarroya reservó a Carlik Jones, Luca Vildoza y Tonye Jekiri. Lamar Stevens y Derek Willis podrían regresar, mientras que Ethan Thompson es duda por un golpe en la cadera. Kevarrius Hayes seguirá de baja.

Reencuentros y bajas taronjas

El partido tendrá varios reencuentros: Marinkovic, Lauvergne y Peñarroya se medirán a su antiguo equipo. También será especial para Dylan Osetkowski, que regresará a la pista donde jugó la pasada temporada.

Xavi Albert volverá a la cancha en la que debutó como primer entrenador en la Euroliga, hace algo menos de mil días, ahora al frente del Valencia Basket.

Los taronjas viajarán con trece jugadores disponibles. Nate Reuvers, por una lesión en el pie izquierdo, y Nikola Mirotic, por problemas en el aductor izquierdo, serán baja.

Cómo y dónde ver el Partizan - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket tendrá un complicado test para su buena dinámica de resultados y sus buenas prestaciones como visitante en la EuroLeague con su visita a la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade (martes 17, 20:45h, Belgrade Arena, Movistar+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 12 de la máxima competición continental.