Valencia Basket celebrará su 40 aniversario jugando con una equipación retro basada en 1986 y diversos actos

David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 11:58h.

Calendario completo de partidos y celebraciones

El Valencia Basket, líder de la Euroliga

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Valencia Basket quiere celebrar junto a sus aficionados un año tan especial como el del 40 aniversario. Por eso, lanza una planificación de partidos que contarán con una tematización especial, ya que en ellos se repasarán hitos que han marcado la historia del club.

Para todas estas citas, Valencia Basket está preparando acciones especiales que se irán desvelando con el paso de los días, en las que entrarán en juego la nostalgia y los buenos recuerdos de momentos que han forjado la identidad taronja desde su fundación en 1986.

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El pistoletazo de salida será el doble partido que el Valencia Basket jugará el 22 de noviembre, y que servirá para recordar los inicios tanto del equipo femenino en el duelo matutino ante Innova TSN-Leganés como del equipo masculino en el duelo vespertino ante Río Breogán.

Estos son los partidos y los hitos que se celebrarán durante la temporada:

Fecha

Rival

Temática

22/11

Innova TSN-Leganés y Río Breogán

Los inicios: Los primeros pasos del equipo masculino y femenino

20/12

La Laguna Tenerife y Cadí La Seu

La primera Liga Endesa y la primera Liga Femenina Endesa

17/01

Azul Marino y Morabanc Andorra

El primer título europeo: ULEB Cup y Eurocup Women

07/02

Asisa Joventut

La Copa de 1998, el primer título en la historia del club

28/02

Inversus Gernika

El triplete femenino de la 2023-24

11/04

Kutxabank Araski y Monbús Obradoiro

La Fonteta. 38 años de vivencias y momentos que quedarán para siempre

Tras el día en el que contaremos los inicios del club, tanto con sus equipos masculinos como femeninos, reviviremos las primeras veces. Las primeras ligas masculinas y femeninas, los primeros títulos europeos, el primero trofeo de la historia o el primer y único triplete. Para cerrar, contaremos y recordaremos los 38 años de preciosa historia que nos unió con nuestra querida Fonteta.

Los inicios, en la piel

En la serie de partidos temáticos que Valencia Basket usará para recordar los hitos de su historia, la primera parada, como no podía ser de otra forma, es la del comienzo de todo. El inicio en 1986, esos primeros pasos de un equipo masculino que ascendía a la élite poco tiempo después, en 1988. Por aquel entonces, el blanco era el color característico de ese Pamesa Valencia, en una equipación de juego que también dejaba espacio para el azul y el amarillo. 40 años después, ahora con un club global instalado entre los mejores clubes de Europa, tanto el equipo masculino como el femenino homenajearán esa primera equipación del club, recuperándola por un día en los dos partidos del próximo domingo 22 de noviembre. Una edición especial de la equipación que será muy protagonista en un día en el que también se pondrá el foco en los inicios del equipo femenino, la temporada 2014-15, con los primeros encuentros y los posteriores ascensos a Liga Femenina 2 y Liga Femenina.

Esta equipación especial, tendrá su reflejo también en la tienda oficial del club. Y es que desde hoy mismo, se pone a la venta una nueva colección de productos retro, también con ese guiño a los inicios, para todos aquellos que quieran adquirir este bonito recuerdo. Camisetas de juego, de calentamiento, polo, chándal y bufanda son algunas de las opciones que ya están disponibles para todos aquellos que las quieran adquirir, tanto en la tienda física del Roig Arena como online.