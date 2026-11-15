Gran partido ofensivo del Valencia Basket para sumar la quinta seguida en Liga Endesa (111-97)

David Torres Valencia, 15 NOV 2026 - 16:26h.

Armori Brooks abrió brecha ante un Leyma Coruña al que controló sin demasiados apuros

Valencia Basket apabulla al Bayern de Múnich en el Roig Arena y firma su mejor arranque en la Euroliga (102-87)

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El Valencia Basket sumó este domingo su quinta victoria seguida en la Liga Endesa en un encuentro en el que, tras un inicio titubeante, encontró la energía para desplegar su juego y sacar brillo a los puntos con los que Armori Brooks abrió brecha ante un Leyma Coruña al que controló sin demasiados apuros. Valencia Basket sumó su quinta victoria consecutiva en la Liga Endesa al imponerse al Leyma Coruña por 111-97 en un partido en el que aprovechó su gran eficacia ofensiva del segundo cuarto para poner una distancia en el marcador que ya supo conservar hasta el final. El equipo taronja comenzó por detrás que el cuadro gallego encontrando los puntos de Conditt y haciendo daño con el rebote ofensivo, pero un primer chispazo de Brooks metió en ritmo al Valencia Basket y en el inicio del segundo cuarto, tres triples consecutivos del escolta taronja (que anotó 21 puntos en sus primeros nueve minutos en pista) crearon un colchón que los hombres de Xavi Albert supieron mantener con un buen despliegue de energía coral. En el tercer cuarto, el equipo taronja defendió esa diferencia primero manteniendo su eficacia en ataque y cuando bajó el acierto, consiguió acciones de energía en defensa para no ver disminuida su ventaja. Una buena salida en el último cuarto de los gallegos apretó un poco el marcador pero Valencia Basket no permitió que su ventaja bajase de la decena y certificó la segunda victoria de la semana ante su público.

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Un triple de Dylan replicó a la canasta inicial de Conditt y un saque rápido acabó con un aro pasado de Taylor, pero el equipo gallego encontraba a su pívot en buenas posiciones para mandar en los primeros compases del partido con el 5-9. Shorts y la aparición ofensiva de Kam equilibraban el encuentro y aunque una transición culminada por Rivero cambiaba el sentido del marcador, un triple de Jorgensen ponía el 13-14 al paso por el minuto 4. Cárdenas y Pacheco intercambiaron bandejas antes de seis puntos de Brooks que tuvieron un aro pasado de Puerto en medio. Pero la rotación del Leyma Coruña iba encontrando la manera de devolver los puntos para no dejar crecer la renta local. Un alley-oop bajado por Sako y una recuperación de Mario que acabó hundiendo con un mate en transición daban una pequeña renta que Silins dejó en 27-24 al final del primer cuarto.

El segundo acto comenzó con tres triples de Brooks en menos de dos minutos, interrumpidos solo por un mate de Conditt, que ponían la renta valenciana por primera vez en la decena y llevaban a Carles Marco a pedir el tiempo muerto. Pese al parón, Cárdenas encontró a Sako en carrera para el mate antes de que Jorgensen cortara el parcial en 11-2. Se paró un poco la ofensiva taronja, lo que aprovechó el Leyma Coruña para recortar, aunque un mate tras recuperación de Gueye, el cuarto triple de Brooks y una falta de tres tiros sobre el escolta taronja defendían la renta valenciana al llegar la mitad del segundo cuarto. Brooks se tomó un respiro con 21 puntos en poco más de nueve minutos pero el Leyma Coruña buscaba jugar rápido para pillar la espalda al balance taronja y poner el 48-41. En un partido de permanente ida y vuelta, un triple de Shorts y una transición que llevó a Saint-Supéry al tiro libre iban encontrando réplica visitante hasta que el cuadro taronja pudo encadenar una acción individual de Moore y un balón colgado que Marí convirtió en dos puntos para poner una nueva máxima ventaja y conseguir que los doce jugadores ya hubiesen anotado en la primera mitad. Un triple de Díaz mandaba el partido al descanso con 63-48.

La segunda mitad comenzó con muchos errores en el tiro en los dos lados y Neal Sako haciéndose el dueño bajo los dos aros (cinco rebotes en menos de dos minutos) antes de que Taylor y Osetkowski en transición activaran un poco la ofensiva local y llevaran a Carles Marco a pedir el tiempo muerto. Un 2+1 de Verge y un triple de Pacheco fueron replicados por un viaje al tiro libre de Shorts y un triple de Dylan y una bandeja de Brooks mantenía estabilizada la renta taronja antes de que Pacheco encadenara dos bandejas para el 75-62 al llegar a la mitad del tercer cuarto. Cárdenas enganchó cinco puntos pero el Leyma Coruña iba anotando desde el tiro libre y aunque tuvo problemas para anotar en los siguientes ataques, dio un paso adelante en defensa con un par de tapones y otro par de recuperaciones hasta que Gueye en la pintura puso una nueva máxima ventaja que los gallegos rebajaron con una jugada de cuatro puntos. Sin embargo, un viaje al tiro libre de Gueye y un 2+0 de Lucas la volvían a poner y pese al triple de Jorgensen, Shorts se coló hasta el aro para dejarlo en 90-72 con diez minutos por jugar.

Cinco puntos seguidos de Jacobo Díaz, un 2+0 de Verge y una canasta de Radoncic acercaban en el inicio del último cuarto al equipo gallego más de lo que habían podido conseguir en la segunda mitad con el 92-81 al paso por el minuto 33 antes de que Taylor en acción individual y Shorts sacando dos viajes a la línea de personal activaran un poco el ataque valenciano. Aunque el Leyma Coruña se negaba a soltarse del partido y buscaba el aro con acierto, un triple de Puerto y un alley-oop bajado por Sako volvía a poner la ventaja en los quince puntos al entrar en los últimos cinco minutos. Un balón colgado que Moore convirtió en dos puntos y un alley-oop bajado por Gueye devolvían las canastas en la pintura de Conditt para que el partido se consumiese entre tiros libres y errores en el tiro para el resultado final de 111-97.

Ficha técnica:

111 - Valencia Basket (27+36+27+21): TJ Shorts (15), Saint-Supéry (6), Taylor (10), Osetkowski (9), Sako (7) -cinco titular-, Cárdenas (7), Marí (4), Moore (3), Brooks (25), Puerto (7), Gueye (13) y Rivero (5).

97 - Leyma Coruña (24+24+24+25): Verge (13), Jou (-), Jorgenssen (15), Silins (2), Conditt (18) -cinco titular-, Cuevas (-), Del Castillo (-), Radoncic (7), Pacheco (21), Skapintsev (9) y Díaz (12).

Árbitros: Cortés, García y Esteve. Eliminaron por cinco faltas al local Marí (min.39).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 11.396 espectadores.