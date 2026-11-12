Valencia Basket apabulla al Bayern de Múnich en el Roig Arena (102-87)

David Torres Valencia, 12 NOV 2026 - 22:33h.

En el último cuarto machacaron a los alemanes

Valencia Basket tendrá una plaza fija en la Euroliga

Compartir







Valencia Basket volvió a hacer del Roig Arena una fiesta. El conjunto taronja pasó por encima del Bayern de Múnich (102-87) en la jornada 11 de la Euroliga, en una exhibición ofensiva que confirmó su excelente momento de forma. Los de Xavi Albert dominaron el encuentro desde el inicio, encontraron en TJ Shorts y Armoni Brooks a dos de sus principales referencias y supieron administrar su ventaja hasta cerrar una victoria contundente.

La noche comenzó con un reconocimiento especial para TJ Shorts, que recibió el premio al MVP del mes de octubre antes del salto inicial. El base respondió sobre la pista y terminó el encuentro con 14 puntos, los mismos que Brooks, otro de los grandes protagonistas de una actuación coral.

PUEDE INTERESARTE Valencia Basket reacciona en Burgos para sumar la cuarta victoria seguida (93-100)

El Valencia Basket salió decidido a imponer su ritmo y pronto encontró recompensa. El primer cuarto terminó con un claro 29-19, diez puntos de ventaja que reflejaban la superioridad local. El equipo mantuvo el pie en el acelerador durante el segundo periodo y se marchó a los vestuarios con un 52-41 que le permitía controlar el partido.

El Bayern intentó reaccionar, pero el Valencia no cedió

Tras el descanso, el conjunto alemán trató de meterse de nuevo en el encuentro. El Bayern elevó su producción ofensiva y consiguió reducir parte de la diferencia, aunque el Valencia supo resistir. Al término del tercer cuarto, el marcador reflejaba un 73-65 que dejaba todavía trabajo por hacer.

Fue en el último periodo cuando los taronja terminaron de decantar la balanza. Valencia Basket volvió a encontrar fluidez en ataque, recuperó el control y llegó a alcanzar una ventaja de 83-69, catorce puntos que frenaron cualquier intento serio de remontada visitante.

El Bayern no bajó los brazos, pero los locales no permitieron que la victoria peligrase. El Roig Arena disfrutó de un nuevo triunfo europeo de su equipo, que terminó imponiéndose por 102-87 y prolongó su gran dinámica en la competición.

Con esta victoria, Valencia Basket da otro paso adelante en una Euroliga en la que ya había sorprendido por su magnífico arranque. El equipo taronja vuelve a demostrar que puede competir con autoridad ante cualquier rival y que el Roig Arena se ha convertido en un escenario llamado a vivir grandes noches