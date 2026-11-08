David Torres 08 NOV 2026 - 20:45h.

Valencia Basket cierra su primer tour del curso en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Valencia Basket se sobrepuso a una primera mitad de desacierto con una segunda parte de mayor intensidad defensiva

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Valencia Basket se sobrepuso a una primera mitad de desacierto con una segunda parte de mayor intensidad defensiva y se subió al acierto final de Brooks y Osetkowski para mantener abierta su buena dinámica en Liga Endesa al llevarse la victoria de la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos por 93-100. El equipo taronja equilibró con mucho acierto en el triple la buena salida ofensiva del equipo castellano e incluso tomó brevemente el mando del partido con un parcial de 0-8, pero el Recoletas Salud San Pablo Burgos aprovechó una jugada de cinco puntos posterior a una falta disruptiva para construir otro parcial que permitió a los locales llevarse el primer cuarto. Valencia Basket no encontró la forma de impedir que el equipo castellano siguiera anotando con facilidad en la pintura y además perdió la eficacia exterior que le había mantenido en el primer cuarto, lo que permitió a los burgaleses ampliar su ventaja hasta una máxima de catorce puntos.

Mejoró la defensa en la recta final de la primera mitad pero los triples de Audige (que se fue con 18 puntos al descanso) protegieron la renta local para llegar con 52-41 al descanso. Tras el intermedio, el cuadro taronja consiguió acercarse desde la defensa con un buen parcial de vuelta al partido, pero su porcentaje de acierto seguía siendo bajo y el cuadro local volvió a estirar su ventaja. La aparición ofensiva de Dylan y especialmente un momento de inspiración de Brooks permitieron al cuadro taronja irse solo un punto por debajo con diez minutos por jugar. Valencia Basket alargó ese buen momento hasta un parcial de 2-13 para recuperar momentáneamente el mando del partido. Audige contuvo esa primera reacción taronja pero Valencia Basket encontró a Taylor y de nuevo a Osetkowski con un triple importante para llegar a los minutos finales con una ventaja que pudo proteger hasta el final para sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga Endesa.

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Saint-Supéry devolvió el triple inicial de Audige para inaugurar el marcador taronja y aunque el escolta norteamericano del Recoletas Salud San Pablo Burgos volvió a acertar desde detrás del arco, una acción individual de Shorts y un triple de Taylor mantenían el marcador equilibrado. Un parcial local puso el 14-8 tras los primeros cuatro minutos antes de un triple de Brooks y aunque el cuadro local comenzó el partido con mucho acierto en el tiro de dos, una bandeja con oposición de Corbalán y cinco puntos seguidos de Puerto supusieron un parcial que le dio la vuelta al marcador y que llevó a Fisac a parar el partido. Rivero alargó el parcial a un 0-8 antes de que lo cortase un mate de Doumbouya y una falta disruptiva señalada a Moore supusiese una jugada de cinco puntos, lo que unido a un mate de Koprovica y una bandeja del propio Doumbouya no solo devolvió el parcial sino que le prolongó en contra para poner el 27-19 a minuto y medio para acabar el primer cuarto. El equipo taronja seguía peleado con su tiro de dos, pero pudo cerrar su aro y encontró un triple de Moore para el 27-22 al llegar al final del primer cuarto.

Lobaco y Rivero intercambiaron canastas para comenzar el segundo acto antes de un intercambio de errores en el que el equipo taronja falló varias opciones de tiros cerca de canasta y el cuadro local aprovechó para castigar en transición para que Xavi Albert gastase el tiempo muerto con 33-24. Pese a que Shorts cortó el parcial, un triple de Lobaco y una bandeja de Audige ponían una nueva máxima desventaja. Aunque TJ asumía el protagonismo ofensivo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos seguía anotando con facilidad cerca de canasta para mantener estable su ventaja. La entrada en partido de Corbalán y Saint-Supéry subió la intensidad defensiva, con un tapón del argentino para provocar un fallo del casi infalible tiro de dos local, pero dos triples de Audige protegían la renta local y un mate de Radosavljevic la ampliaba al -14 antes de y dos tiros libres de Mario. Otra disruptiva para cortar la transición local se quedo esta vez en dos puntos y aunque mejoró atrás en la recta final de la primera mitad, los triples del cuadro taronja seguían sin entrar hasta que Rivero consiguió embocar uno, pero Audige dejaba el marcador en 52-41 al llegar al descanso.

La segunda mitad comenzó con un triple desde la esquina de Osetkowski y una recuperación del ala-pívot taronja que le llevó a la línea del tiro libre, lo que unido a otro par de buenas defensas y a Shorts encontrando a Sako en la pintura para la canasta, llevaron a Fisac a parar el partido cuando se había consumido poco más de dos minutos del tercer cuarto. Una estrategia de fondo para la canasta de Radosavljevic cortaba el parcial de salida en 0-7 pero el equipo taronja volvió a encontrar a Neal en la pintura antes de un triple de Doumbouya y una bandeja de Steward para el 59-50 al llegar a la mitad del tercer acto. Un triple de Sengfelder volvió a estirar la renta local pero Cárdenas se lo devolvió y Brooks también convirtió desde detrás del arco, para luego sacar un viaje al tiro libre y tras una recuperación, correr el campo para convertir un 2+1 que volvía a recortar la desventaja taronja. Dos triples seguidos de Sengfelder colocaban el 70-63 pero el equipo valenciano no perdió la calma y buscó buenas opciones en ataque para una canasta de Shorts y un triple de Dylan que bajaban a dos la desventaja. Sengfelder seguía asumiendo el protagonismo ofensivo de los suyos pero otro triple de Brooks lo dejaba en 72-71 con diez minutos por jugar.

Una recuperación permitió a Corbalán culminar la transición con un mate que ponía por delante al cuadro taronja muchos minutos después y tras una buena defensa, un triple de Puerto prolongaba el parcial taronja antes de que Audige lo cortase en 2-13 y con un triple pusiera el 77-76 a seis y medio para el final del partido. Taylor le devolvió el triple y en una acción en la que hubo falta de Mario y flagrante sobre Saint-Supéry el cuadro taronja se embolsó cuatro puntos. Un rebote ofensivo de Rivero acabó con la segunda flagrante de Koprivica pero el cuadro taronja no sacó nada en ataque de la acción y Radosalvjevic ponía el 81-83 al entrar en los últimos cinco minutos. Osetkowski y Steward intercambiaron canastas, pero Taylor y Rivero encadenaron dos aciertos que llevaban a Fisac a parar el partido. Aunque anotó el cuadro local, Dylan clavó su tercer triple del partido y una buena defensa permitió a Taylor hacerse grande en el poste bajo para sacar un viaje al tiro libre y tras el fallo local, Shorts acertó desde la media distancia para poner la renta valenciana por encima de la decena por primera vez en el partido al entrar en los últimos dos minutos del choque. Un triple de Steward recortaba y tras el fallo taronja, otro triple de Audige colocaba el 91-96 dentro ya del último minuto. Hubo una falta sobre Brooks antes del saque que le dio un lanzamiento libre al escolta taronja y Shorts se fabricó la canasta que defendía la ventaja valenciana para un partido que acabó con el marcador de 93-100.