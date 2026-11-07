David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 11:23h.

Valencia Basket se trae de Milán su séptima y trabajada victoria (73-84)

El Valencia busca su cuarta victoria en la pista del Burgos que aún no ha ganado en casa

Compartir







El Valencia Basket buscará este domingo su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa en la pista de un San Pablo Burgos, que aún no ha ganado ante su público, y lo hará tras haber logrado este jueves en la pista del Armani Milán una trabajada victoria que le permite igualar su mejor arranque histórico en la Euroliga tras los diez primeros encuentros en la competición continental.

El encuentro de este domingo supondrá el regreso del argentino Gonzalo Corbalán a Burgos, club que le abrió las puertas del baloncesto europeo y en el que estuvo cinco años hasta que este verano dejó la entidad para fichar por el Valencia Basket.

PUEDE INTERESARTE Los segundos finales condenan al Valencia Basket en el Palau (98-94)

Cómo y dónde ver el Recoletas Burgos - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket termina una recta de cuatro partidos consecutivos lejos del Roig Arena en un periodo de diez días visitando la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos (domingo 8, 12:30h, Coliseum Burgos, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV) en un partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa. El equipo taronja intentará terminar de manera positiva su primer tour de la temporada para mantener abierta su buena dinámica en competición nacional en una pista que, aunque históricamente le ha sido favorable, en las últimas tres visitas ha tenido que sudar para sacar el triunfo y en ninguna de ellas lo ha podido hacer por una renta superior a los cinco puntos. Para intentar sostener este buen momento, necesitará mantener su buen desempeño ofensivo ante uno de los equipos que mejor defiende en el campeonato y que más baja la eficacia en el tiro de campo y de tres puntos de sus rivales. El choque tendrá una carga emotiva muy especial para Gonzalo Corbalán, que regresará por primera vez como visitante a la pista del equipo que le trajo al baloncesto europeo en 2021 y con el que tuvo la oportunidad de debutar en la Liga Endesa la pasada temporada hasta alcanzar el Segundo Quinteto del torneo. El equipo taronja mantiene las bajas confirmadas por lesión de Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo) y la duda de Mo Gueye (que se ha perdido los últimos encuentros por unas molestias en el pie derecho. En cualquier caso, uno de los jugadores no formativos no se podrá alinear en este encuentro y el escolta Lucas Marí entrará en la convocatoria. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la Liga Endesa, con un balance de 4-2.