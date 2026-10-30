Los segundos finales condenan al Valencia Basket en el Palau (98-94)

David Torres 30 OCT 2026 - 23:45h.

No pudo acabar con su particular maldición en EuroLeague en el Palau Blaugrana

Valencia Basket somete al todopoderoso Fenerbahce (84-78)

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ValenciaValencia Basket cortó su racha positiva y no pudo acabar con su particular maldición en EuroLeague en el Palau Blaugrana al caer ante el FC Barcelona por 98-94 en un partido competido y decidido en los compases finales donde los hombres de Xavi Albert resistieron hasta la última jugada pese al acierto final de Robinson. El equipo taronja comenzó por detrás ante la eficacia de un rival que anotó cinco triples sin fallo en los primeros cinco minutos de partido, pero fue encontrando anotación y un chispazo en los dos lados del campo de Mo Gueye para no dejar que la diferencia creciera demasiado.

La defensa valenciana solo permitió tres puntos del FC Barcelona en los primeros cinco minutos del segundo acto, pero le costaba anotar y no consiguió volver a tomar el mando del partido hasta llegar al minuto 16. El constante cambio en el liderato del marcador acabó con un parcial local que dejaba al Valencia Basket dos abajo al llegar al descanso. El tercer cuarto fue un constante intercambio de golpes y de empates en el luminoso, con el equipo taronja primero devolviendo los golpes, después subiéndose al acierto de Brooks para conseguir una pequeña ventaja y luego agarrándose para mantenerlo equilibrado pese a cuatro triples casi seguidos de Parra para entrar uno abajo en el acto final. La igualdad se mantuvo hasta que ocho puntos seguidos de Robinson dieron una ventaja de cinco a los azulgranas en el último minuto, pero Valencia Basket no se soltó e incluso llegó a disponer de un tiro para ponerse por encima en los segundos finales. Pero no entró y Brizuela cerró el triunfo local.

El entrenador Xavi Albert comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por TJ Shorts, Mario Saint-Supery, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Neal Sako. Una canasta en acción individual de Mario replicó al triple inicial de Punter y aunque el cuadro catalán anotaba desde fuera, Shorts y Taylor encontraban el camino al aro entre la defensa azulgrana para mantenerlo equilibrado y Kam convirtió el primer triple taronja desde la esquina tras una buena circulación. Dos triples seguidos de Parra y Punter volvieron a cambiar el sentido del marcador y Nebo ponía el 16-11 al llegar a la mitad del primer cuarto. El chaparrón se extendió con un nuevo triple de Punter para el 5/5 en triples antes de que Brooks con un 2+1 cortase el parcial local. El FC Barcelona anotaba con un porcentaje muy elevado pero un triple de Corbalán y un acierto en acción individual de Shorts no permitían dispararse la renta azulgrana. Un triple de Gueye replicó a los tiros libres de Robinson y el ala-pívot taronja culminó una jugada con un tapón y un palmeo en el otro lado, pero un acierto de Nkamhoua paraba el marcador en 30-25 al final del primer cuarto.

Las defensas subieron de intensidad en el inicio del segundo acto

Las defensas subieron de intensidad en el inicio del segundo acto y el equipo taronja solo pudo encontrar una bandeja de Cárdenas en un inicio en el que se salieron un par de tiros cómodos pero donde una jugada con paciencia acabó con las manos de Brooks para el triple y una transición llevó a Taylor a la línea del tiro libre para apretar el marcador a cinco minutos para el descanso. Shorts replicó a la canasta de Brizuela y Moore habilitó a Rivero bajo el aro para que le diera la vuelta al marcador muchos minutos después. Robinson y el propio Jasiel, Balcerowski y Omari iban cambiando el liderato en un partido en un punto de diferencia hasta que Shorts encontró la carrera de Rivero para la canasta a tabla. El equipo catalán encadenó dos aciertos, incluyendo un triple de Martin, para llegar al descanso con 44-42.

Un triple de Dylan volvió a empatar el marcador, Mario devolvió en una acción individual la canasta de Robinson y Sako desde el tiro libre y Rivero fueron devolviendo los puntos locales, del mismo modo que un 2+0 de Gueye para llegar empatados a 53 a la mitad del tercer acto. Un triple de Brooks volvía a poner por encima al cuadro taronja, lo que unido a dos tiros libres de Rivero supuso un parcial que el FC Barcelona devolvió con un triple de Parra y una falta disruptiva señalada a Moore que supuso una jugada de cinco puntos. Brooks devolvió el triple y aunque Parra metió su tercer triple consecutivo, una recuperación permitió a Shorts anotar en transición y Osetkowski clavó un triple para volver a empatarlo de nuevo. El cuarto triple de Parra y una bandeja de Shorts lo dejaban en 69-68 con diez minutos por jugar.

Brooks metió la primera del último cuarto y aunque Parra extendió su momento con una canasta de dos, Osetkowski convirtió tras rebote ofensivo y Brooks desde la media distancia para devolver los tiros libres de Ubal. Nkaamhoua encadenó dos aciertos para el 77-74 antes de una canasta tras rebote ofensivo de Sako pero el FC Barcelona volvió a encadenar dos aciertos para que el equipo taronja entrase cinco abajo en los últimos cinco minutos. Una canasta de Punter llevaba a Xavi Albert a parar el partido con 83-77 a cuatro minutos y medio para el final y tras el parón, Dylan clavó un triple y Sako se dejó un punto en el tiro libre pero también lo hizo Robinson antes de un acierto de Brooks para apretar aún más el marcador. Un triple de Robinson ponía el 87-83 pero tras rebote ofensivo, Taylor se lo devolvió. Un 2+1 de Robinson fue contestado por un mate tras rebote ofensivo de Rivero pero Robinson clavó un triple para el 93-88 dentro ya del último minuto. Brooks devolvió el triple y tras una buena defensa, Osetkowski falló el triple que hubiese puesto por delante al cuadro taronja. Punter no perdonó desde la línea de personal para el 95-91 a 13 segundos del final. Brooks aprovechó la estrategia de banda para meter el triple rápido, hubo falta sobre Brizuela que metió el primero pero falló el segundo y el rebote le favoreció para palmear su propio error para sentenciar el encuentro, que acabó con el resultado de 98-94.